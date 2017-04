8e journée médicale militaire : Pour une meilleure prise en charge

Les participants à la 8e Journée médicale militaire ont insisté, lors d’une rencontre hier à Sidi Bel-Abbès, sur la nécessité de s’adapter aux nouveautés en matière de médecine et de prévention, pour une meilleure prise en charge médicale et au rôle des services de santé militaire en cas de crises et de catastrophes. Des médecins, des enseignants militaires d’établissements et services de santé militaire et des praticiens civils ont mis l’accent, lors de cette rencontre abritée par l’École d’application des services de santé militaire chahid Dr Yahia-Farès» de Sidi Bel-Abbès, sur le développement des connaissances, l’échange d’expériences et l’adaptation aux nouveautés de la médecine pour une meilleure prise en charge des malades. Les praticiens ont abordé des thèmes inhérents à l’hypertension artérielle (HTA) et au diabète, aux voies et moyens de prévention et de prise en charge de ces maladies, et au rôle des services de santé militaire, lors des grandes catastrophes. Le commandant de l’École, le général Ghaith Fawzi Zine El-Abidine, a salué les efforts du haut commandement de l’Armée nationale populaire, pour assurer une formation permanente et continue en matière de santé, en organisant ce genre de manifestations et rencontres scientifiques au niveau des écoles et des centres de formation. L’objectif de la tenue de cette rencontre est de «créer un espace favorable à l’échange d’expériences et de connaissances, et d’aborder les nouveautés en médecine de catastrophes», a-t-il souligné. Cette rencontre médicale, qui a vu la participation de représentants de laboratoires pharmaceutiques, s’inscrit dans le cadre du programme des manifestations scientifiques et techniques élaborées par la direction centrale des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale, pour l’exercice 2017. (APS)