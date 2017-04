Incendies de forêt : Trois wilayas-pilotes pour une cartographie

Trois wilayas-pilotes (Tlemcen, Saïda et Sidi Bel-Abbès) ont été retenues pour élaborer une carte sur les risques d’incendies de forêt, a-t-on appris hier auprès du directeur de l’Agence spatiale algérienne (ASAL). S’exprimant lors d’une conférence de presse, en marge de l’Atelier national Alsat-Utilisateurs, Oussedik Azzedine a indiqué que cette carte, pour avoir des indications exactes à travers les images satellites sur les lieux à risques est en cours d’élaboration avec des partenaires de la Protection civile, de la Conservation des forêts et autres. «Nous avons commencé par ces trois wilayas, et cette carte sera généralisée à tout le territoire national, afin de réduire les risques de feux de forêt», a-t-il souligné. «Une fois prête, cette carte donnera, aux services concernés, une indication précise des lieux susceptibles de connaître des incendies afin de prendre les précautions nécessaires et de se préparer à temps», a ajouté le même responsable. Abordant «l’importance des images satellitaires en tant qu’outil incontournable pour la préservation contre les catastrophes», il a rappelé que les images satellites fournies par l’ASAL avaient contribué efficacement, lors des inondations de Ghardaïa, à sauver les vies humaines et à évaluer la situation. «Nous avons fourni, à la Protection civile et au ministère de l’Intérieur, des données très importantes sur le niveau atteint par Oued M’zab, les superficies touchées par la montée des eaux et la situation sur le terrain. Cela a permis de sauver des vies. Aujourd’hui, nous avons établi, avec la wilaya de Ghardaïa, une étude complète sur la mise en place d’une cartographie de la ligne des inondations dans cette région», a-t-il souligné. «Grâce à une cellule d’alerte installée à l’ASAL, l’intervention des services concernés est désormais plus rapide en cas de catastrophes. Dès les premières informations, nous programmons de prendre des images satellites, pour fournir le plus vite possible l’information au secteur concerné, pour prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires», a-t-il conclu. (APS)