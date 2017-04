SICOM-2017 : L’économie numérique à l’honneur : Créer un état d’esprit

C’est parti, depuis hier, pour le Salon international de l’informatique, de la bureautique et de la communication qui s’étalera jusqu’au 9 avril, au palais des Expositions des Pins-Maritimes (Alger).

«Le SICOM-2017 sera au service de la politique nationale des technologies de l’information et de la communication. Cet événement constitue assurément une belle vitrine pour mettre en lumière les réalisations, soulever les préoccupations et préciser les orientations stratégiques. Il a toujours servi de plate-forme professionnelle. C’est aussi un espace d’idées innovatrices et le lieu de riches débats entre les différents participants du secteur des TIC où l’on peut exposer les nouveautés du secteur», a estimé le commissaire général du Salon, Idir Hocine, DG de la SAFEX.

Dédié aux professionnels du secteur des TIC, de la bureautique, ainsi qu’aux responsables IT et au grand public, le SICOM est considéré, depuis plusieurs années déjà, comme étant le carrefour des professionnels des TIC et le rendez-vous par excellence en la matière, lorsqu’on sait que le nombre des participants ne cesse d’augmenter au fil des éditions, pour atteindre, cette année, la 26e édition, 84 entreprises dont quatre étrangères venue de Chine, d’Autriche, de France et des Émirats arabes unis, ainsi que de plusieurs autres firmes internationales représentées par leurs distributeurs qui exposeront et présenteront leur savoir-faire sur une superficie 4.500 m2 dédiée aux professionnels, aux ateliers, au cyber-emploi et aux start-up, ainsi que d’un espace vente. En clair, le Salon est décliné cette année sur deux pavillons : le premier est dédié exclusivement aux professionnels, et le second est réservé aux vendeurs et distributeurs de matériels informatiques.

Le SICOM est à présent un événement socioculturel très attendu par les professionnels du secteur afin de nouer des contacts et éventuellement de concrétiser des marchés et transactions intéressantes, assurent les organisateurs qui tablent sur une grosse affluence. Avec l’avènement de la technologie de la 4G et l’amorce d’une véritable économie numérique, le secteur des TIC est appelé aujourd’hui à jouer un rôle moteur pour s’inscrire dans l’ère du numérique, comme l’a souligné le commissaire du SICOM-2017. Cette manifestation peut être justement le lien idéal entre cette économie numérique et les professionnels du secteur, en vue d’investir davantage un marché en pleine mutation, de l’aveu des experts.

Le Salon international de l’informatique, de la bureautique et de la communication constitue en effet un maillon essentiel pour la réussite de l’économie numérique par la présence en un même lieu et temps du matériel des TIC et des concepteurs d’applications pour une modélisation des actes à numériser. Quand on connaît la nouvelle donne induite par une chute drastique de nos recettes pétrolières, l’ère du tout numérique s’impose désormais comme une des alternatives à entrevoir pour espérer adapter notre économie nationale au digital, pour améliorer la production nationale et s’inscrire dans la mondialisation. Par ailleurs, la tenue de SICOM-2017 permettra de rapprocher les fournisseurs du secteur des TIC des pouvoirs publics, pour avoir une idée sur le fonctionnement de la chaîne de ce domaine technologique.

À ce sujet, les organisateurs ont prévu la présentation de l’expérience du «e-gouvernement» (le gouvernement électronique), en vue de vanter les mérites de l’ambitieux chantier portant sur la numérisation de l’Administration, et symbolisé, notamment, par l’élaboration de la carte d’identité et du passeport biométriques. «Puisque la thématique du Salon tourne autour de l’économie numérique, nous avons jugé utile d’apporter la démonstration et la réussite du ministère de l’Intérieur et de Collectivités locales, pour servir de modèle, et surtout inciter et encourager les entreprises à mettre en place une stratégie adéquate pour arriver à créer un état d’esprit du numérique», expliquent les organisateurs.

S. A. M.