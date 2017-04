Notre forum de la mémoire, Hommage au défunt moudjahid Tedjini Heddam : Le médecin révolutionnaire

En matière de spiritualité, le souci majeur du croyant comme de l’initié mystique est de garder en permanence sa béatitude. Cet état d’âme toujours plus fort, et de plus en plus fort et de plus en plus ancré dans la croyance et sans défaillance. Ce privilège suprême ne peut être atteint sans l’aide précieuse du Seigneur.

Ces mots chargés d’émotion, ont été prononcés, hier, au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, par Nazha Heddam. Déléguée par les membres de sa famille et les amis de son père, le défunt docteur Tedjini Heddam, elle a réussi à résumer la vie de son père en quatre mots. « Amour d’Allah, et amour de l’Algérie », l’homme y a consacré sa vie.

A travers, son témoignage, beaucoup, parmi les présents à l’hommage réservé au docteur Heddam, rappelé à Dieu le 20 mars 2000, après une vie remplie, ont découvert un autre aspect de cet homme pieux et altruiste. En parlant de son père, elle dira, qu’il avait appris à ses enfants à aimer tout ce qui était profondément humain. A rester modeste, par les faits, les gestes, et surtout le culte de la patience et la confiance en Dieu à tout moment. Parce que lui même avait une grande foi, lui qui à l’âge de 12 ans, commençait sa journée avec la prière du fadjr dans la mosquée.

Ce jeune garçon issu d’une famille modeste et traditionnel a été bercé par une mère autodidacte, d’une grande intelligence, et par des poèmes qu’elle lui récitait à longueur de journée. C’est ainsi, qu’il est devenu brillant dans ses études. L’histoire retiendra, qu’il a été, parmi les rares algériens à réussir au baccalauréat, en 1941, très exactement. Dans sa communication, le professeur Mostefa Khiati, auteur de l’ouvrage Les blouses blanches de la Révolution, est revenu longuement sur le parcours de cet homme humble et engagé. C’est ainsi que l’on apprendra, que le docteur Heddam est né le 11 janvier 1921 à Tlemcen. C’est dans sa ville natale, qu’il suivra ses études primaires et secondaires jusqu’au baccalauréat. Un diplôme qui lui a ouvert les portes des études médicales.

C’est en 1952, qu’il soutiendra sa thèse de doctorat en médecine. Son choix portera sur la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire. S’est présentée, par la suite, (1952/1953) l’opportunité d’effectuer un stage auprès du professeur Crawford à Stockholm. Puis il continuera sa formation aux USA de 1954 à 1957, en tant qu’assistant du professeur Jackson de l’université de Philadelphie. En pleine Révolution, il revient en Algérie, et s’installe en Constantine, mais à peine pour quelques mois, son militantisme étant découvert, il a dû rejoindre la Tunisie. En 1957, il rallie la base d’appui de l’Est, où il arrive comme le premier chirurgien cardio-vasculaire et thoracique maghrébin. Entre 1957 et 1958, il est affecté à l’hôpital Sadiki de Tunis avant d’être nommer chef de service dans le même hôpital. Parallèlement, il était responsable du service de santé algérien en Tunisie. Il a, également, fait partie de la première instance sanitaire officielle mise en place au niveau de la base d’appui Est. Pour le professeur Khiati, c’est un Conseil de santé, dont le but était d’unifier le système de santé et d’éviter les disparités entre les wilayas. Le défunt, a eu de nombreuses activités sociales et politiques. En 1957, il est désigné membre du bureau du Croissant-rouge algérien, entre 1962 et 1963, il est vice-président de l’Assemblée constituante algérienne, il est ministre des Habous et des Affaires religieuses, après le 19 juin 1965 il est chargé du secteur de la santé. Un poste qu’il occupera jusqu’en 1970. Durant cette période, il sera professeur la matinée, et ministre l’après-midi. Un de ses amis raconte, qu’il était parti voir le Président Boumediène pour lui demander de quitter le poste de ministre. Le Président lui demande alors, de lui donner le nom de son successeur, et d’accepter le poste d’ambassadeur à Tunis, avec pour mission de réchauffer les relations algéro-tunisienne marquées à l’époque par un certain froid. Une mission qu’il mènera avec brio. Brillant dans la diplomatie, on lui confie par la suite le poste d’ambassadeur en Arabie saoudite. Entre 1989 et 1992, il est recteur de la Grand mosquée de Paris et président du CORIF, initiateur du dialogue islamo-chrétien. En 1992, le pays connaît le début d’une grande tragédie nationale, il est alors sollicité pour faire partie du HCE. Son dernier poste, est président de l’Académie algérienne de la langue arabe.

Il y a lieu de noter, que parmi, les présents, on citera entre autres, M. Reda Malek, le professeur Messaoud Zitouni, le président du HCI, Bouabdellah Ghoulamallah, des sénateurs, ainsi que l’épouse et les enfants du défunt, qui ont tous choisi la médecine.

Nora Chergui