Mosquée de Paris : Formation des imams en langue française

Un contrat de formation continue pour la langue française en faveur des imams vient d’être signé entre l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Institut musulman de la Mosquée de Paris. Cette formation, courte et non-diplômante (4 heures par semaine sur 10 semaines), est organisée à destination des imams de la Mosquée de Paris, a-t-on ajouté de même source, pour la langue française afin qu’ils puissent répondre aux attentes des fidèles musulmans francophones. La formation se déroulera à Paris au Centre Pierre-Mendès-France et est assurée par le Centre de formation continue Panthéon-Sorbonne (FCPS).

Le contrat, signé le 23 mars dernier par le recteur de la Mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, et le président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Georges Haddad, prend effet le 20 avril et cessera le 1er juillet de cette année. L’Algérie, grand pourvoyeur d’imams pour les mosquées de France, assure déjà pour ceux présélectionnés une session de formation de 15 jours en langue française à l'Institut des lectures à Alger. Cette session s'inscrit dans le cadre de la stratégie pour le choix optimal des imams qui seront affectés dans des mosquées en France comme une première étape dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et la France. Un programme de formation a été mis en place, selon le ministère algérien des Affaires religieuses et des Waqfs, pour permettre aux imams concernés de se familiariser avec les lois de la République française, d’apprendre davantage sur la manière de traiter et d'interagir avec les musulmans en France. Un accord a été conclu entre la France et l'Algérie en 2005, rappelle-t-on, à travers lequel l’Algérie envoie des imams qualifiés et mieux formés. Par ailleurs, l’Institut musulman al-Ghazali de la Mosquée de Paris consentit des efforts dans la formation de ses étudiants afin de les armer, en plus de leur cursus, de connaissances liées au droit français relatifs au fait religieux, à la sociologie et à l’histoire des religions. C’est dans ce sens qu’une convention a été signée, le 31 mai 2016, entre l’Université Paris-Sud et l’Institut al Ghazali, pour que le premier accueille des étudiants au sein du Diplôme d’Université République et Religions (DU). Cette formation diplômante est assurée par la Faculté Jean-Monet de l’Université Paris-Sud en collaboration avec l’Ecole pratique des hautes études. Pour leur admission au sein de ce cursus universitaire, les candidats, de niveau Bac ou équivalent, doivent posséder des connaissances suffisantes de la langue française leur permettant ainsi de suivre les enseignements juridiques de niveau universitaire. L’Institut musulman al-Ghazali de la Mosquée de Paris, créé en 1993 afin de répondre à une forte demande d’apprentissage de l’islam et de la langue arabe par la communauté musulmane de France, forme des imâms, des aumôniers, et dispense un apprentissage de l’islam, aux arabophones comme aux francophones, ainsi que le Coran et la langue arabe. Le Sénat français a attesté que les programmes d’enseignement sont riches et variés et ne négligent aucun aspect législatif et doctrinal. Ils sont en accord total avec les normes scientifiques en vigueur dans les universités et les établissements supérieurs français, avait souligné la sénatrice Marie-Annick Duchêne, en décembre 2011 dans une correspondance au ministre de l’Intérieur, relevant que ses programmes répondent également aux exigences des sciences islamiques des grandes universités islamiques.