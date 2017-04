Restauration universitaire : Préserver la santé de l’étudiant

Des journées de formation au profit de 32 gestionnaires des structures de restauration universitaire ont débuté hier, à l'Ecole supérieure des sciences de l'Aliment et des industries agroalimentaires (ESSAIA) pour une initiation aux bonnes pratiques d'hygiène et de préparation des différents produits alimentaires dans les structures de restauration collective, notamment universitaires, pour préserver la santé de l'étudiant. Plusieurs thèmes sont inscrits au programme de cette formation de trois jours, organisée en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, portant en particulier sur les moyens de préserver la qualité nutritionnelle des produits et de prévenir les différents risques et dangers liés à la restauration universitaire. Les moyens de promouvoir la gestion des repas destinés aux étudiants et de prévenir le gaspillage alimentaire, notamment le pain, ainsi que le recyclage des déchets pour protéger l'environnement seront également au menu de cette rencontre.

La formation offre «à ces gestionnaires l'occasion de prendre connaissance des moyens de gérer les restaurants universitaires en respectant les règles d'hygiène lors de la préparation des repas, et des besoins alimentaires quotidiens de l'étudiant».

Le directeur des Relations extérieures et de la formation continue, Akbache Abderazak a souligné l'importance « d'organiser ce genre de journées de formation au profit des gestionnaires de la restauration universitaire pour préserver la santé des étudiants », rappelant que « deux à 10 cas d'intoxication alimentaire sont enregistrés chaque année dans le milieu universitaire à l'échelle nationale ».

Ces journées de formation visent, selon le même responsable, « à accompagner les différents acteurs du secteur pour les initier aux bonnes pratiques d'hygiène et de préparation des différents produits alimentaires et leur sensibilisation à l'impact des différentes opérations de stockage et de préparation ».

« La généralisation de cette formation aux autres wilayas permettra d'améliorer l'offre de restauration destinée aux étudiants et d'oeuvrer ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie et d'étude au sein des résidences universitaires », a ajouté M. Akbache. Cette formation de 3 jours sera assurée par une jeune équipe constituée d'enseignants et d'experts de l'ESSAIA et sera mise en pratique par des ateliers de mise en situation réelle.

Plus de 9.000 repas sont distribués, au quotidien, dans les restaurants universitaires. L'ESSAIA, est une Ecole supérieure créée en vertu du décret exécutif n°17-81 du 15 février 2017 portant transformation de l'école préparatoire en sciences de la nature et de la vie à Alger, a pour mission d'assurer la formation supérieure, la recherche scientifique, et le développement technologique dans les différentes spécialités en rapport avec les sciences de l'Aliment et les industries agroalimentaires. (APS)