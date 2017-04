Imagerie satellitaire : Alsat, un élément clé pour la prise de décisions

L’imagerie satellitaire est une donnée centrale dans un système d’information géographique et utile pour prendre les bonnes décisions, a indiqué à Oran, le directeur de l’Agence spatiale algérienne (ASAL). S’exprimant à l’ouverture d’un atelier national Alsat-utilisateurs, M. Oussedik Azzedine a précisé que l’imagerie satellitaire est un élément clé et une donnée centrale dans un Système d’information géographique (SIG) sans laquelle « nous ne pouvons prendre les bonnes décisions », a-t-il dit. « Toute décision d’aménagement du territoire, de gestion des ressources, de projets intégrés doit s’appuyer sur des outils importants d’aide à la prise de décision, sans lesquels cette dernière (décision) ne serait pas fiable », a souligné le responsable. Pour M. Oussedik, le lancement de satellites n’est pas un objectif en soi, mais un moyen pour répondre aux besoins nationaux en matière d’images satellitaires dans les différents secteurs. Il s’agit, principalement, de répondre aux besoins en matière d’imagerie satellitaire de plusieurs ministères comme ceux de la Défense nationale, de l’Intérieur, des Transports et Travaux publics, de l’Agriculture, de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et Artisanat, et de la Culture. Le directeur de l’Asal a estimé que la généralisation de l’utilisation des images satellitaires pour l’ensemble des secteurs est un objectif à atteindre, puisque, a-t-il noté, dans un SIG, l’imagerie Alsat est une information centrale car elle apporte cette dimension d’actualisation des données. De son côté, le directeur du Centre de développement des satellites (CDS), Kameche Mohamed, a souligné que la bonne exploitation par des utilisateurs des images satellites fournies par les satellites algériens pour élaborer des stratégies et des plan d’action, représente une participation de l’ASAL dans le développement du pays. Cinq sessions thématiques sont prévues deux jours durant. Il s’agit de l’imagerie Alsat et cartographie du territoire, l’imagerie et la gestion des grandes infrastructures telles les autoroutes, les routes et les lignes ferroviaires, Imagerie et gestion des ressources naturelles, Imagerie et gestion des risques majeurs et, enfin, Alsat et les universités et centres de recherche.



Lancement avant fin 2017 d’Alcomsat1



Le satellite algérien de télécommunications « Alcomsat-1 » sera lancé avant la fin de l’année en cours, a annoncé hier à Oran, le directeur de l’Agence spatiale algérienne (ASAL). Lors d’une conférence de presse en marge de l’ouverture de l’Atelier national Alsat-utilisateurs, Oussedik Azzedine a indiqué que la conception de ce satellite a été réalisée en attendant son lancement. « Ce satellite sera lancé à partir de la Chine avant la fin de l’année en cours, en collaboration avec nos partenaire chinois », a-t-il souligné.

Pour le choix du pays, M. Oussedik a expliqué que la Chine est beaucoup plus expérimentée en matière de lancement des satellites de télécommunications dont le poids dépasse 5 tonnes et que l’Inde n’en a lancé que deux. « Nous avons choisi la sécurité », a-t-il déclaré. Alcomsat-1 permettra d’avoir Internet partout et en permanence en Algérie, de couvrir la totalité du territoire national et d’atteindre les régions les plus enclavées. Il s’agira, en outre d'un système de secours en cas de rupture de la connexion via la fibre optique qui évitera à l’Algérie des black out comme celui enregistré en 2015 suite à la rupture du câble sous-marin de fibre optique, a-t-il soutenu, avant de déclarer que « dans le cas où la connexion via fibre optique sera perturbée dans une région donnée, on aura la possibilité de basculer sur le satellite ».