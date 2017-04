Enseignement supérieur : Les nouveautés de la rentrée

Ainsi « une série de mesures seront prises en faveur des étudiants afin de créer un climat serein dans les universités algériennes », selon les déclarations du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, qui a toutefois, reconnu que « le système actuel des inscriptions des nouveaux bacheliers à l’université, ainsi que le choix des filières et l’orientation sont à leurs limites et méritent un réel changement ».

A cet effet, M. Hadjar et lors de son intervention à l’occasion de la tenue de la conférence nationale des universités, a évoqué les mesures en questions, en précisant qu’elles visent à régler un certain nombre de problèmes qui ont toujours fait l’objet de débats et même de critiques dans le milieu estudiantin.

Il s’agit, explique t-il, de la réduction de la fiche de vœux qui passera de 6 filières à quatre seulement pour les nouveaux bacheliers de 2017. Il a mis en avant les efforts de son département pour déterminer une moyenne nationale fixe pour certaines spécialités, tandis qu’une moyenne de 10/20 a été fixée pour d’autres spécialités telles que le droit, sciences économiques et sciences politiques, littérature et des spécialités dans les langues. « A l’avenir, le bachelier saura à l’avance, avec sa moyenne du bac, pour quelle spécialité il peut prétendre » ajoutant, qu’une révision sera également apportée au système d’orientation.

En outre, pour ce qui est du calendrier des inscriptions, le premier responsable du secteur, a fait savoir, qu’il a « été aussi révisé de sorte à donner suffisamment de temps à l’étudiant pour faire le choix d’une spécialité et revoir son choix avant les inscriptions finales. Dans cette optique une première étape a été consacrée aux premières inscriptions et à l’orientation. Une autre a été consacrée à l’étude des transferts à condition que la demande soit justifiée.

S’agissant de la formation, le premier responsable du secteur a mis en avant l’ouverture des spécialités de « Génie industriel et maintenance » (Université Mentouri de Constantine), « Gestion des entreprises et administration» (Université d’Oran Ahmed-Ben Bella), « Techniques de commercialisation dans l’agroalimentaire» (Université Saad-Dahlab), ainsi que de deux filières de langue russe dans les Universités d’Oran et d’Alger 2. Pour ce qui est de l’encadrement pédagogique, le ministre a fait état de quelque 60.000 enseignants.

Par ailleurs, au volet œuvres universitaires, le ministre a fait savoir que les demandes d’hébergement seront « traitées numériquement pour la première fois pour éviter les déplacements des étudiants».

Il a souligné la nécessité d’«assurer un climat de sérénité et de stabilité à travers le renforcement du dialogue entre les composantes du secteur et la prise en charge des revendications socio-professionnelles légitimes ».

Il a appelé dans ce sens la corporation universitaire à « travailler dans un climat de confiance et de respect mutuels pour permettre à l’université de se consacrer à ses missions pédagogiques et scientifiques et d’améliorer son rendement ».

Kafia Ait Allouache