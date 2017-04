Le dernier numéro de la revue El Djeïch est sorti : Le génie de l’ALN face à l’armée d’occupation française «à la Une»

Sous le titre « Les dignes héritiers de leurs glorieux aînés », l’édito du dernier numéro de la revue El Djeïch, daté d’avril 2017, est revenu sur la célébration du 55e anniversaire de la fête de la Victoire, en affirmant que le 19 mars est « le couronnement de tous les événements et faits importants militaires, politiques et diplomatiques, qui ont marqué le parcours de la glorieuse Révolution de Novembre, par une victoire éclatante sur une des plus grandes puissances coloniales de l’époque ».

Il a ensuite ajouté que la célébration de cette date est « une occasion pour nous remémorer l’importance des lourds sacrifices consentis par le peuple algérien pour arracher sa liberté et la restauration de son Etat », précisant que « cet anniversaire nous incite à tirer les leçons et enseignements dans notre marche vers l’édification d’un Etat fort, la préservation de ses valeurs sacrées et de ses constantes, assurer sa défense contre toute menace éventuelle ». Dans ce contexte, l’éditorialiste d’El Djeïch a rappelé la nécessité pour les éléments de l’ANP de « s’armer des nobles caractéristiques et des hautes valeurs morales des hommes de Novembre afin d’être réellement au niveau des sacrifices de leurs glorieux prédécesseurs et de préserver le legs transmis par les chouhada et les moudjahidine ». Il a ensuite souligné, sur la foi des brillants résultats obtenus sur le terrain, que « tout observateur du parcours des éléments de l’ANP, à travers leur combat contre le terrorisme et le crime organisé, sous toutes ses formes, leur attachement à la préservation des personnes et des biens, ne peut être que convaincu qu’ils ont été les dignes héritiers de leurs glorieux aînés.»

A l’occasion de la célébration de la fête de la Victoire, le mensuel de l’ANP a publié l’important message à la Nation du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que l’allocution d’ouverture du colloque sur « le génie de l’ALN face à l’armée d’occupation française », prononcée par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, suivie de témoignages de nombreux moudjahidine sur ce thème. Pour en rester dans les célébrations, la publication est revenue sur le 49e anniversaire de la création du service national en publiant un compte rendu sur le sujet, intitulé « une riche expérience au service de la patrie ». Chapitre reportage, la revue a présenté deux intéressants articles, l’un portant sur la formation dans le corps de la gendarmerie nationale, l’autre sur le 560e escadron d’hélicoptères de recherche, sauvetage et évacuation sanitaire des personnes en détresse, relevant des forces navales de l’ANP. On peut lire également un dossier consistant, avec chiffres à l’appui, sur la gouvernance de l’internet, intitulé « Un autre enjeu pour l’Afrique », accompagné d’une étude sur le lien de complémentarité entre la citoyenneté et la défense nationale, dans laquelle la publication rappelle que l’ANP contribue efficacement à la consolidation de la relation entre le civil et le militaire pour créer un sentiment unifié et commun d’appartenance nationale et de citoyenneté en général. Mensuel de l’armée, El Djeïch a abordé le domaine de la sécurité internationale, en s’interrogeant sur l’avenir de la limitation de l’armement et du désarmement, au regard des menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité dans le monde.

D’autres articles, notamment ceux portant sur les défis de l’industrie de la défense, et sur la résistance des bactéries face aux antibiotiques sont présentés par ce numéro d’avril, qui mérite amplement d’être consulté, reconnaissons-le.

Mourad A.