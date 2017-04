Lutte contre le Terrorisme : 35 terroristes éliminés, 18 autres arrêtés et 59 éléments de soutien neutralisés

Les forces de l'Armée nationale populaire ont éliminé 35 terroristes, ont arrété 18 autres et ont neutralisé 59 éléments de soutien, durant le premier trimestre de l'année 2017, selon la revue El Djeich.

La même source a souligné que les forces de l'Armée ont également récupéré, durant la même période, "272 pièces d'armes de différents types et calibres, 15.897 types de munitions ainsi qu'environ 242 véhicules et camions de différents types".