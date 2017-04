M. Bensalah rencontre l'ambassadeur de Belgique : Renforcer la dynamique de coopération

Les relations algéro-belges étaient hier au centre d'une rencontre entre le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et l'ambassadeur de Belgique en Algérie, Pierre Gillon, qui lui a rendu une visite de courtoisie, a indiqué l'institution parlementaire dans un communiqué. Lors de la rencontre, les deux parties ont passé en revue "les relations bilatérales et des aspects de la coopération entre les deux pays aux plans politique et économique", a précisé la même source. MM. Bensalah et Gillon ont également souligné "l'importance de la promotion de la coopération parlementaire bilatérale au niveau de la dynamique qui caractérise les relations entre les deux pays par l'échange de visites et la relance du groupe d'amitié parlementaire", a ajouté le communiqué. Les deux parties ont, par ailleurs, procédé à un échange de vues sur l'expérience parlementaire en Algérie et en Belgique, a conclu la même source.