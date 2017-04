Economie hors hydrocarbures : Développer l’industrie minière

Le développement de l’industrie minière qui représente une importante source de revenus et d’emploi offre à l’Algérie une opportunité de renforcer son économie hors hydrocarbures, a indiqué, hier à Tizi-Ouzou, l’expert en énergie, Ali Kefaifi.

Dans une conférence-débat organisée à l’auditorium du campus Hasnaoua I de l’université Mouloud-Mammeri, ce consultant international en stratégie économique et pétrolière a observé que le désert algérien renferme d’importants gisements de minerais qui restent sous-exploités. Le développement d’une industrie minière, a-t-il dit, "ne doit pas se limiter à l’extraction du minerai en prévision de son exportation à l’état brut ce qui serait peu rentable, mais plutôt d’aller vers la transformation et la fabrication d’équipements (électriques, électroniques) en faisant appel à des entreprises étrangères qui maîtrisent la métallurgie". S’agissant du pic pétrolier Ali Kefaifi a relevé que cette question "peut être considérée différemment selon que l’ont soit géologue ou économiste. Si du point de vue géologique on peut parler de raréfaction de cette énergie fossile, au plan économique il y aura tout le temps du pétrole ou des substituts pétroliers à découvrir et la problématique se situera dans ce cas là au niveau du prix de ce produit". Cet expert en énergie a préconisé le recours à la Récupération assistée du pétrole (RAP) qui permet d’extraire de 30 à 60%, voire plus, de pétrole présent à l'origine dans le réservoir, alors que ce ratio atteint 20 à 40% en n’utilisant que la récupération primaire et secondaire. Pour cette RAP qui propose plusieurs méthodes, M. Kefaifi opte pour l’injection de micros organismes (bactéries) dans les gisements pétroliers. Le conférencier s’est également positionné contre l’exploration du pétrole en Offshore dont l’exploitation sera d’un coût très élevé, préconisant plutôt de lancer des prospections de gisements pétroliers dans le nord algérien en se référent à des études russes selon lesquelles il y aurait du pétrole dans cette partie du pays et au gisement d’Oued Guetrane, à Sour El Ghozlane, dans la wilaya de Bouira.

Abordant la question des énergies renouvelables notamment solaire, M. Kefaifi a estimé que "l’Algérie ne doit pas se lancer immédiatement dans ce créneau, car il faudra d’abord mettre en place une production nationale de panneaux solaires afin d’éviter de les importer de pays étrangers", a-t-il argumenté. (APS)