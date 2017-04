Mensonges du pentagone

Le projet de résolution sur l’attaque chimique contre la ville syrienne de Khan Cheikhoun, soumis au Conseil de sécurité de l'Onu, «est basé sur de fausses informations», a déclaré hier la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Ceci ne vous rappelle rien ? L’image est entrée dans l’histoire pour fixer un instant qui aura des répercussions dramatiques sur toute la planète jusqu’à nos jours. Même la tragédie syrienne (comme mentionnée hier dans notre chronique) qui boucle sa sixième année d’horreur, s’explique en partie, par ce geste. Souvenez-vous, l'ancien secrétaire d'Etat américain, Colin Powell, devant les Nations unies en 2003, accusait l'Irak de détenir des armes de destruction massive... prétexte pour détruire ce pays et le précipiter dans une violence dont aucun pays ne se trouve épargné aujourd’hui. « Une tache » a-t-il reconnu par la suite en donnant des détails et suffisamment de preuves dans son livre J’ai eu de la chance, pour qu’il soit passible du Tribunal pénal international. L'ancien ministre espagnol de la Défense, Federico Trillo, ainsi que l'ancien vice-Premier Ministre britannique, John Prescott, du temps de Tony Blair, ont également affirmé que tout était faux pour envahir l’Irak, détruire ses institutions... tout comme Sarkozy pour la Libye. Les preuves existent ! Elles sont là des années plus tard. Pourtant les responsables de ces crimes sont toujours vivants... et libres ! On a traqué des anciens nazis, jugés et emprisonnés certains d’entre-eux alors qu’ils étaient à l’article de la mort. Mardi dernier, l’aviation syrienne a bombardé un entrepôt terroriste abritant des substances toxiques près de la ville de Khan Cheikhoun. Des dizaines de morts dans des conditions atroces qu’il est impossible d’imaginer. Il n’en faut pas plus pour que des pays poussent Bachar Assad au départ, même au prix de la destruction total de ce pays, population comprise. C’est vrai, il ne s’agit pour ces pays que de morts « lointains », arabes qu’ils soient loyalistes, rebelles ou terroristes. « Uniquement guidés par des informations fallacieuses, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne ont de nouveau proposé au Conseil de sécurité de l'Onu un projet de résolution qui revêt un caractère anti-syrien et risque d’exacerber la situation politique déjà tendue qui règne en Syrie et dans la région dans son ensemble, a déploré cette diplomate russe. Cette tragédie a fait la une de l’ensemble des médias de la planète. Certains l’ont même passé en bandeau, en boucle, avec une phrase accusatrice alors qu’aucune preuve, à l’heure actuelle, n’indique si ce produit mortel, et interdit par toutes les conventions, a été l’œuvre du régime syrien. La tragédie c’est que ces guerres se déroulent dans les villes et villages... la tragédie c’est que ces guerres sont exacerbées par ceux qui arment « les rebelles » sachant que ces armes sont systématiquement livrées aux groupes terroristes. Il faut bien, un jour, poser les bonnes questions et pointer du doigt les responsables. Il y a quelques jours, une tragédie «similaire» a eu lieu à Mossoul. Mais elle a vite été escamotée parce que les responsables détiennent le droit de veto au Conseil de sécurité. Le chef des forces américaines au Moyen-Orient, le général Joe Votel, a reconnu une « terrible tragédie » : la mort de centaines de civils dans des frappes aériennes à Mossoul. « Nous enquêtons sur cet incident pour déterminer exactement ce qui s'est passé, et nous continuerons de prendre des mesures exceptionnelles pour éviter de frapper les civils », a promis ce général. Une enquête... Qui enquête ? Pour accuser Saddam on l’a bien fait. Colin Powell a bien brandi une fiole aux Nations unies contenant de l’eau pour affirmer d’une façon criminelle qu’il tenait là, la preuve de l’existence de l’anthrax en Irak. Qui a entreposé ces produits chimiques dans l’entrepôt ciblé par l’aviation syrienne. Qui a fait parvenir des informations sur une prétendue présence de terroristes dans ce hangar ? Y a-t-il eu manipulation ?

On est en droit de se poser toutes les questions sachant comment on a préparé l’opinion publique mondiale... à la Tempête du désert.

Mohamed Koursi