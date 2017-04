FC Barcelone : Un congé sabbatique pour Luis Enrique

L'entraîneur du FC Barcelone (Liga espagnole de football) Luis Enrique a déclaré mardi qu'il pensait prendre un congé sabbatique après son départ du club catalan en juin prochain, assurant ne pas envisager travailler dans une autre équipe dans l'immédiat. «Le Barça est ma maison, j'ai une grande relation avec le club et avec mes joueurs. Si je quitte (le club) ce n'est pas pour aller dans une autre équipe. J'ai été assez clair là-dessus, c'est une question de fatigue, j'ai besoin de récupérer. Où trouverais-je un meilleur endroit pour entraîner qu'ici ?», a lancé le technicien asturien en conférence de presse. Luis Enrique a annoncé début mars son départ à la fin de la saison en cours, justifiant son choix par l'usure d'un poste aussi exposé. Le technicien, vainqueur de 8 trophées sur 10 possibles depuis sa nomination en 2014, reste en course pour un nouveau triplé Liga-Coupe-Ligue des champions cette saison, comme celui réussi en 2015. Son ami et prédécesseur, Pep Guardiola, (2008-2012) avait lui-même pris une année sabbatique pour se ressourcer après ses années sur le banc barcelonais, avant de rejoindre le Bayern Munich en 2013. Actuellement 2e de la Liga (66 pts) derrière le Real Madrid (68 pts), le Barça aborde un match couperet mercredi soir face au Séville FC (4e) au Camp Nou pour la 30e journée.