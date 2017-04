Equitation, Concours national de saut d’obstacles : Le Grand Prix élite à Mostaganem

Le concours national de saut d'obstacles du Grand Prix élite aura lieu du 6 au 8 avril au centre équestre Haras Hocine El Mansour de Mostaganem, a appris l'APS mardi auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA). Quatorze épreuves sont au programme de cette manifestation hippique de trois jours, organisée par le club équestre Haras Hocine El Hocine de Mostaganem en collaboration avec la FEA, avec la participation de plus de 180 chevaux et 160 cavaliers et cavalières, issus d’une vingtaine de clubs du pays, dans les catégories de 12 ans et plus et 15 ans et plus, titulaires du 1er et 2e degrés. La première journée prévoit le déroulement des épreuves destinées au cycle jeunes chevaux âgés de 4, 5 et 6 ans sur des obstacles de 95 centimètres à 1,10 mètre avec deux combinaisons à deux foulées, Barème A sans chrono et sans barrage. Le lendemain, c'est au tour des épreuves qualificatives aux grands prix A et élite en deux phases et temps différés, pour les cavaliers de 12 ans et plus et 15 ans et plus, avec dimension des obstacles de 1m10 à 1m 30. Cette manifestation équestre sera clôturée avec le Grand Prix A, épreuve destinée aux cavaliers de 12 ans et plus et chevaux de 6 ans et plus, qui sera disputée au chronomètre sur des obstacles de 1,30 mètre, suivie de la dernière épreuve du Grand Prix élite réservée aux cavaliers de 15 ans et plus titulaires du 2e degré et aux chevaux âgés de 5 ans et plus avec des obstacles de 1,40 m. Cette épreuve reine sera jugée au barème A avec barrage au chronomètre.