Sunderland (Angleterre) : Moyes confirmé à son poste

L'entraineur du club de Sunderland, David Moyes, qui avait menacé physiquement une journaliste de la BBC, a été maintenu à son poste, a annoncé mardi le club de Premier League.» Cet échange (de propos) entre le manager et une journaliste de la BBC était totalement inacceptable et un tel comportement ne peut être toléré en aucun cas», a indiqué le club. «Le club a exprimé, tout comme son entraîneur, ses profonds regrets à cette journaliste et a traité cette affaire avec tout le sérieux nécessaire, poursuit le communiqué. La BBC et sa journaliste considèrent d'ailleurs que les mesures appropriées ont été prises. Dans ces conditions, le club maintient sa totale confiance à David Moyes.» Moyes, 53 ans, avait présenté lundi ses excuses à Vicki Sparks, en regrettant «profondément» de l'avoir menacée, à l'issue d'un match à domicile contre Burnley (0-0) le 18 mars, et celle-ci les avait acceptées. L'incident s'était produit lorsque la journaliste avait demandé à Moyes si la présence dans le stade du propriétaire de Sunderland, Ellis Short, ne lui avait pas mis une pression supplémentaire, alors que le club occupe la dernière place du Championnat. «Pas du tout», avait sobrement répondu le bouillant Écossais avant de lui asséner, se croyant hors caméra: «Attention à vous la prochaine fois. Même si vous êtes une femme vous pourriez bien recevoir une gifle!» Les deux protagonistes étaient toutefois apparus souriants sur une vidéo publiée peu après.