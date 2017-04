Grand Prix de vitesse d'Ouarsenis : La 1ère édition, du 6 au 8 avril, à Tissemsilt

La première édition du Grand Prix de vitesse d'Ouarsenis aura lieu du 6 au 8 avril dans la wilaya Tissemsilt, indique la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM). Une course moto se déroulera vendredi au niveau du parc national de Theniat Elhad (9h00), alors que celle consacrée aux voitures aura lieu samedi à 8h00 au Chef-lieu de la wilaya de Tissemsilt, précise la même source. En marge de cet évènement qui verra la participation de 50 autos et 40 motos, une formation de karting sera initiée au bénéfice des jeunes de la région, les 6 et 7 avril au centre-ville ; l'occasion également pour présenter le projet de construction du complexe sports mécaniques de Tissemsilt sur une superficie de 75 hectares, attribuée par la wilaya au profit de la FASM, a-t-on ajouté. Cette première structure dédiée aux sports mécaniques sera dotée d'un circuit de vitesse auto-moto, un circuit de moto-cross, de karting et une piste tout-terrain pour pouvoir organisé des stages de formation.