Arts Martiaux, Championnat d'Algérie de Qwan Ki Do : 300 athlètes attendus

La 7e édition du championnat d'Algérie de Qwan Ki Do se déroulera vendredi à la salle Harcha-Hacène (Alger) avec la participation de plus de 300 athlètes, a-t-on appris auprès de la Ligue d'Alger d'arts martiaux. «Cette compétition va regrouper plus de 300 athlètes (120 juniors - 180 seniors) issus des qualifications régionales disputées le mois dernier à travers tout le territoire national», a déclaré à l'APS, le président de la Ligue d'Alger d'arts martiaux, Farid Mousli. «Ce championnat nous permettra également de prospecter des athlètes dans l'optique de renforcer les rangs des sélections nationales», a-t-il ajouté. La sélection algérienne de Qwan Ki Do avait été sacrée championne d'Afrique lors de la dernière édition disputée à Abidjan (Côte d'Ivoire), en décrochant un total de 11 médailles (3 or, 4 argent et 4 bronze).