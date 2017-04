Athlétisme : 200 participants à la course de Bour El-Haicha

Près de 200 participants des deux sexes sont attendus pour prendre part samedi prochain à la course de Bour El-Haicha, sous la supervision de la Ligue des sports pour tous de la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris mardi des organisateurs. Initiée par le club amateur de la localité de Bour-El-Haicha, dans la périphérie d’Ouargla, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé, cette course se déroulera sur un trajet de 2.000 mètres pour la catégorie des 17-21 ans, et ce du collège Moudjahid Chebouat à la bibliothèque de proximité de la même localité, a précisé à l’APS le commissaire de cette course, Salah Dokkar. L’autre catégorie participante, celle des 12-16 ans, devra parcourir une distance de 1.000 mètres, contre une distance de 500 mètres pour la catégorie des moins de 12 ans. Selon le même responsable, des prix d’encouragement, totalisant un montant de 250.000 DA, seront décernés aux vainqueurs. La même localité abrite ces derniers jours deux tournois de boulisme et de jeux d’échec qui devront être clôturés samedi prochain.