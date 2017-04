CIO : Une aide de 600.000 USD accordée au Pérou

Le Comité olympique international (CIO) a annoncé mardi sa décision d'octroyer au Pérou une aide d'urgence de 600.000 dollars, à la suite de la grande catastrophe qui a touché le pays. Le mouvement olympique «voulait faire une contribution pour la reconstruction du pays et pour aider les gens immédiatement», a déclaré, le président du CIO, Thomas Bach, alors que son instance doit tenir à Lima en septembre prochain, sa 130e session dont la tenue est désormais menacée. Durant cette session, le CIO doit désigner entre Paris et Los Angeles la ville hôte des jeux Olympiques 2024. «Il manque de l'eau, de la nourriture ; il faut reconstruire un peu partout dans le pays, voilà pourquoi le mouvement olympique tenait à apporter son aide», a encore souligné

M. Bach. Ivan Dibos, membre péruvien du CIO «va rencontrer le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski pour l'assurer du soutien et de la solidarité du Mouvement olympique», a également indiqué le vice-président du CIO, Juan Antonio Samaranch Junior, ajoutant que «la priorité est de faire face à la catastrophe humanitaire et nous devons apporter notre soutien au peuple péruvien». Le CIO doit prendra de façon «imminente» une décision sur la tenue ou non de sa 130e session à Lima alors que le pays subit les conséquences des graves inondations ayant frappé le pays, a-t-on appris mardi de source proche du CIO. Lundi, un émissaire du CIO, le président du Comité olympique espagnol, Alejandro Blanco, est arrivé à Lima et va dresser un état des lieux, a ajouté la même source.