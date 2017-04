Volley, Basket et Handball : Les équipes du Ahly Bordj Bou Arréridj honorées

Au cours de cette cérémonie, tenue au siège de la wilaya, une subvention de trois millions de dinars a été octroyée à l’équipe de volley-ball de Bordj Bou Arreridj pour «les grands succès» réalisés, le doublé (Championnat- Coupe d’Algérie la saison précédente) et sa distinction lors de la dernière édition de la Coupe d’Afrique tenue en Tunisie en décrochant la troisième place et la médaille de bronze. D’autres primes d’encouragement ont été attribuées, entre autres à l’équipe masculine de handball qui occupe la première place au classement du Championnat et qui s’est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe d’Algérie, ainsi qu’à l’équipe masculine de basket-ball qui occupe la troisième place au Championnat et qui a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie. Des aides financières ont été également allouées, au cours de cette cérémonie conviviale pour les équipes féminines de basket-ball et de handball qui occupent des places honorables au classement du Championnat et en Coupe d’Algérie, a-t-on souligné. À cette occasion, le chef de l’exécutif local, Abdessamie Saadoune, a affirmé que ses services oeuvrent à encourager toutes les disciplines sportives et les équipes évoluant dans divers Championnats remerciant les équipes honorées pour «‘la joie et la fierté qu’elles ont donné aux jeunes de la wilaya à travers les résultats et les distinctions décrochés». De leur côté, les présidents de ces équipes ont salué cette initiative, affirmant que la considération apportée aux sportifs les incitent à «doubler d’effort pour d’autres meilleurs résultats». Le directeur sportif du Volley-ball de Bordj Bou Arreridj Abbas Tibourtine, a indiqué que l’attention particulière accordée à son équipe motive athlètes et dirigeants pour oeuvrer à persévérer leurs acquis et continuer sur la même lancée, avec comme objectif s’offrir un troisième doublé consécutif.