Regard : Réhabiliter le travail « invisible »

Hier, on a fêté la Journée mondiale du travail invisible. Beaucoup diront que le qualificatif invisible, à lui seul, suffit à passer, sous silence, un tel évènement. Et pourtant, le 5 avril, de chaque année n’est certainement pas être un jour ordinaire, du moins pour beaucoup de femmes qui n’ont pas la chance ou la malchance — c’est selon — de rejoindre le monde du travail et d’être classées, ainsi, dans la catégorie des femmes actives. Cette date vient, en fait, tout simplement, réhabiliter ces épouses, ces mères qui donnent le meilleur d’elles-mêmes pour satisfaire ceux qu’elles aiment, sans attendre de contrepartie. Quoi de plus normal, chez-nous, de parler de la contribution, au développement du pays, de ces femmes travailleuses qui ont investi tous les domaines mais, on a toujours tendance à oublier ces «autres» qui ne sont pas sous les feux de la rampe, quand bien même elles feraient des merveilles et un travail remarquable, aussi bien en veillant sur leur ménage qu’en s’adonnant à de petits boulots, à domicile, pour améliorer leur situation sociale et leur niveau de vie. Être femme au foyer est un statut difficile à porter, malgré les mutations de la société qui n’arrivent pas à bousculer les mauvais réflexes, à l’origine de cette vision simpliste, voire négative qui nous caractérise, pourtant les choses ont bel et bien évolué et devraient nous inciter à se ressaisir et revenir à de meilleurs sentiments, notamment sur certaines questions qui touchent à notre vie. Aujourd’hui, alors que sous d’autres cieux, la tendance est à la reconsidération et même la réglementation du travail à domicile afin de lutter contre le chômage, notamment dans les petites villes et les campagnes, à travers des activités à même de contribuer à la valorisation des potentialités naturelles, touristiques et culturelles des régions, on continue à sous- estimer cette population qui vit mal, c’est un fait, un dénigrement et une étiquette qui lui colle à la peau. Un choix qui coûte, souvent, très cher.

Samia D.