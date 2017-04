Tizi Ouzou : Démantèlement d’un groupe de dealers

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, et suite à l’exploitation d’un renseignement recueilli sur le terrain, faisant état d’un trafic illicite de stupéfiants (drogue et psychotropes), dans la commune de Mechtras, daïra de Boghni, les forces de police de la sûreté de daïra et de la brigade mobile de police judiciaire des Ouadhias ont réussi à démanteler un groupe de malfaiteurs, spécialisés dans le trafic illicite de stupéfiants, a annoncé hier la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, dans un communiqué. Les investigations entreprises dans ce cadre, ont abouti à l’arrestation de 4 individus, âgés de 34 ans à 48 ans, et la saisie d’une quantité de 833,18 Grammes de kif, 27 comprimés psychotropes de marque KIETYL, des armes blanches, ainsi qu’une somme d’argent en espèces revenu de la vente, a précisé la même source. Présentés au courant de la semaine écoulée au parquet de la ville de Draâ El-Mizan, les membres de ce groupe ont été mis en détention préventive, a, par ailleurs indiqué la même source.

Bel. Adrar