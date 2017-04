Vaccination contre la rougeole : un geste essentiel

Se vacciner est le meilleur moyen de prévenir certaines maladies graves ou contagieuses, telles que la rougeole. Une maladie causée par un virus qui se transmet facilement par voie aérienne qui a causé, l’année dernière, plus de 134.000 morts dans le monde, principalement des enfants de moins de 5 ans.

Cette pathologie se complique souvent d’otite (5 à 9%), d’infection pulmonaire (1 à 5%), des convulsions et dans 1 cas sur 1.000 d’une complication cérébrale (encéphalite) qui cause souvent des dommages permanents au cerveau, voire un retard mental. La mort peut survenir dans 1 cas sur 3.000. Les complications sont plus courantes chez les personnes dont le système de défense contre les infections est affaibli par un traitement ou par une maladie grave

La vaccination demeure le meilleur moyen de s’y protéger. En Algérie, le calendrier de vaccination prévoit l’administration d’une dose du vaccin contre la rougeole à l’âge de 11 mois, avec un rappel au 18 mois.

Afin de prévenir les épidémies, une vaccination de rattrapage contre la rougeole a été réalisée en 1996, qui s’adressait aux personnes âgées de 18 mois à 16 ans. En conséquence, toute personne née depuis 1980 devrait également avoir reçu 2 doses de vaccins contre la rougeole pour être bien protégée.

Pour cette année, plus de 1,5 million d’élèves ont été vaccinés, et aucun incident particulier n'a été enregistré, à l’issue de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire, qui s’est déroulée du 6 au 15 mars 2017, a indiqué, au cours de la semaine, le ministère des la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH), dans un communiqué.

1,5 million d’élèves vaccinés sans aucun incident particulier

«À l’issue de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire, qui s’est déroulée du 6 au 15 mars 2017, plus de 1,5 million d’élèves ont été vaccinés sans aucun incident particulier, du fait que toutes les conditions inhérentes à la sécurité de l’acte vaccinal ont été réunies», a précisé la même source.

Le ministère a souligné que cette campagne qui touche les 6,5 millions d’enfants concernés s’inscrit dans le cadre du programme national d’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome malformatif rubéoleux congénital, mis en œuvre conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et à l’avis du comité technique des experts de la vaccination.

Le MSPRH, qui tient à «saluer les professionnels de santé qui sont mobilisés à travers tout le territoire national», regrette les actions de «désinformation sans fondement et les mesures irrégulières prises par certains qui ont été néfastes à cette campagne de vaccination».

Partant du principe que la vaccination constitue la seule et unique intervention de santé publique efficace contre ces deux maladies graves et mortelles qui n’ont pas de traitement, le MSPRH rappelle que l’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome malformatif rubéoleux congénital est un impératif de santé publique nécessitant la mise en œuvre de deux actions stratégiques complémentaires que sont l’organisation de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire, et l’introduction du vaccin combiné Rougeole-Oreillons-Rubéole dans le nouveau calendrier national de vaccination pour les nourrissons âgés de 11 mois.

Le MSPRH porte à la connaissance du grand public et des parents que la vaccination contre la rougeole et la rubéole «se poursuivra dans l’objectif de rattraper les enfants et les jeunes adolescents incomplètement vaccinés, de renforcer la protection collective contre la rougeole mais aussi contre la rubéole, et d’interrompre le risque de transmission de ces deux maladies contagieuses et graves et mortelles», et ce après avis du comité d’experts et au terme de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire.

Le ministère de la Santé a ajouté que la vaccination contre la rougeole et la rubéole «sera intégrée dans le dispositif de rattrapage mis en place chaque année pour les enfants scolarisés, lors de la rentrée scolaire 2017-2018».

Les médecins rassurent quant à l’efficacité du vaccin

De leur côté, plusieurs syndicats de médecins ont rassuré, dans un communiqué commun, quant à l’efficacité de ce dernier, de même qu’ils ont exhorté les parents à faire vacciner leurs enfants. «Nous rassurons nos compatriotes quant à l’innocuité et à l’efficacité des vaccins utilisés, et de l’immunité conférée et par voie de conséquence de la nécessité de faire vacciner l’ensemble de nos enfants concernés par cette campagne nationale», indique le communiqué conjoint des fédérations de médecins, entre autres le Conseil de l’Ordre des médecins, du Syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique, du Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et du Syndicat national des médecins généralistes de santé publique.

L’objectif de la campagne de vaccination vise à l’éradication à moyen terme des menaces épidémiologiques, ainsi que la garantie d’une sécurité sanitaire fondée sur les preuves scientifiques reconnues (evidence based medecine), explique la même source, soulignant que la campagne «s’inscrit comme à l’accoutumée dans le cadre de la consolidation des politiques nationales de prévention et de lutte contre les maladies mortelles et handicapantes».

Par ailleurs, ces médecins ont appelé les parents d’élèves, les médecins, les professionnels, ainsi que les médias à se mobiliser pour la réussite de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire.

Multiplication des cas en Europe

Il faut rappeler que sur le plan international, une épidémie de rougeole frappe actuellement l'Europe depuis la France jusqu'à l'Ukraine, en raison d'une vaccination insuffisante, a averti mardi l'OMS qui a appellé à la vaccination afin de l'éradiquer.

Sept pays (France, Italie, Suisse, Allemagne, Pologne, Roumanie et Ukraine) concentrent 474 cas. L'Italie, où se sont déclarés plus de la moitié de ces cas (283), et la Roumanie, avec 17 morts l’année dernière, sont les deux pays les plus touchés.

Elle est pourtant simple à éviter, avec un vaccin «sûr et efficace». Malheureusement, dans ces sept pays les plus touchés en Europe, le taux de vaccination reste inférieur au seuil de 95% estimé nécessaire pour éradiquer l'épidémie.

«Alors que l'on progressait de manière soutenue vers une élimination ces deux dernières années, il est particulièrement préoccupant de voir les cas de rougeole se multiplier en Europe», a déclaré la directrice Europe de l'OMS, Zsuzsanna Jakab.

La plupart des décès sont dus aux complications de la maladie. Celles-ci sont plus fréquentes avant l'âge de 5 ans ou chez l’adulte de plus de 20 ans. Parmi les complications les plus graves, on observe des cécités, des encéphalites (qui peuvent s’accompagner d’œdèmes cérébraux), des diarrhées sévères (susceptibles d’entraîner une déshydratation), des infections auriculaires et des infections respiratoires graves comme la pneumonie.

La vaccination systématique des enfants contre la rougeole, associée à des campagnes de vaccination de masse dans les pays où les taux de morbidité et de mortalité sont élevés sont des stratégies de santé publique essentielles pour réduire le nombre de décès par rougeole dans le monde. Le vaccin anti-rougeoleux, utilisé depuis plus de 50 ans, est sûr, efficace et peu onéreux.

Le vaccin anti-rougeoleux est souvent associé au vaccin contre la rubéole et/ou au vaccin contre les oreillons dans les pays où ces maladies posent problème. Il est aussi efficace seul qu’associé.

Pour garantir l’immunité et prévenir les flambées, il est recommandé d’administrer 2 doses de vaccin car environ 15% des enfants vaccinés n’acquièrent pas une immunité dès la première dose.

Sarah Sofi