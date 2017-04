Dans la lucarne : L’Afrique avec neuf mondialistes

Le continent africain est vraiment sur la bonne voie. Non seulement il vient de se doter d’un nouveau président, le Malgache Ahmad Ahmad en remplacement d’Issa Hayatou, mais aussi voit une nouvelle ère s’ouvrir pour lui. Après 29 ans d’un règne sans partage, l’Afrique vient de voir bien des choses s’offrir à elle dans l’optique d’assurer son avenir sur de très bonnes bases. D’abord, il faudra revoir bien de questions, notamment certains contrats signés avec des multinationales quant à la retransmission des matches concernant les tournois majeurs, notamment la CAN. Par conséquent, les pays africains, qui aiment leurs téléspectateurs, ne veulent plus rester en rade. C'est-à-dire à la merci de ces grands « trusts » qui ne veulent rien céder quant à la possibilité de permettre aux pays africains de suivre les matches de leurs équipes nationales. Ils ne doivent plus être à la merci du «signal» de Beinsport. Cette situation a été vraiment agaçante pour tout le monde, du fait que les droits de retransmission ont atteint des proportions pour le moins inimaginables. La grande majorité des pays n’ont pu acheter les droits de retransmission de la CAN-2017 au Gabon, eu égard à leur cherté.

D’ailleurs, la justice égyptienne avait porté plainte contre Issa Hayatou pour manquement à l’éthique et aussi à l’égard de cette attitude qui rend les pays africains de simples spectateurs, incapables de faire quoi que ce soit. Dans cette optique, et avec l’arrivée de Gianni Infantino, qui aime l’Afrique, les choses commencent à s’améliorer dans le bon sens. Il a non seulement joué un rôle très important dans l’investiture d’Ahmad Ahmad à la présidence de la CAF, mais il vient également de permettre aux pays subsahariens de bénéficier des droits médias pour la transmission de plusieurs compétitions majeures aussi bien dans les petites catégories que dans la diffusion de la coupe du monde. Ce qui avait constitué par le passé un véritable « casse-tête ». En soi, il s’agit d’une attitude courageuse prise par le premier « homme fort » de la FIFA. Ceci montre aussi qu’il s’agit d’un homme sincère qui ne regarde pas uniquement du côté des pays européens, il y a aussi les continents les moins développés comme le continent africain. Ce n’était pas un facteur de campagne. Il le prouve aujourd’hui d’une manière concrète. Mieux encore, il vient de pousser le bouchon un peu plus loin. En effet, ce n’est pas une annonce

« trompe-l’œil » comme l’on dit. Il avait annoncé dans son programme qu’un mondial à 48 nations n’était nullement une vue de l’esprit, une décision émanant d’un

« farfelu » qui cherche le sensationnel. Un projet qu’il avait adopté en session ordinaire de la FIFA. On avait alors différé l’application de cette nouvelle mesure, applaudie par tous, au Mondial 2026. En fait, il s’agit d’une entreprise pas facile du tout. Elle aura besoin alors de temps pour sa concrétisation du fait qu’elle exige une logistique et une organisation infaillibles. Ce qui n’était que projet vient de voir le jour, puisque l’Afrique, dans moins de dix ans, aura neuf représentants, au moins, au Mondial-2026. Il s’agit d’une très bonne nouvelle. Elle donnera ainsi à beaucoup de pays plus de chances de pouvoir figurer parmi les neuf qui représenteront l’Afrique à ce mondial. Il est loin le temps où il n’y avait qu’un seul pays qui devait représenter le continent, puis deux, avant qu’on y arrive à cinq nations. Certes, il y a lieu d’être optimiste, mais… Par rapport aux seize pays européens, plus un barragiste, il n’y avait pas « photo ». Toujours est-il, il y a lieu d’être enthousiaste face à cette nouvelle mesure qu’on doit assurément à ce nouveau

« boss » de la maison de Zurich : Gianni Infantino. Les Africains ont eu la part belle en gagnant quatre places, mais pas comme les Européens qui portent leur nombre à 16 représentants, alors que les Asiatiques seront huit représentants. Une très bonne chose malgré tout. Notre continent, qui rit sous cape, doit se préparer afin qu’il ne soit pas ridicule le jour J. Que l’Afrique soit à la hauteur des attentes des uns et des autres et fasse en sorte de majorer, un jour, encore plus le nombre de ses représentants.

Hamid Gharbi