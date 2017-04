Ghana : Kwesi Appiah nouveau sélectionneur des Black Stars

Le technicien Kwesi Appiah a été nommé nouveau sélectionneur des Black Stars du Ghana pour deux ans, a annoncé la Fédération ghanéenne de football (GFA) sur son site officiel. La décision a été prise par le comité exécutif de l'instance fédérale ce mardi. C’est avec le Français Willy Sagnol et l’Allemand Winfried Schaafer qu’Appiah était en concurrence. Déjà sélectionneur de 2012 à 2014 au lendemain de la Coupe du monde 2014, l’ancien international reprend les rênes des Black Stars pour les deux prochaines années à partir du 1er mai. Il quitte ainsi le Soudan et le club d’Al Khartoum où il officiait depuis 3 ans. Selon la presse locale, Appiah, qui aura également en charge l’équipe locale, sera aidé dans sa tâche par Maxwell Konadu et Ismael Tanko comme adjoints, l’ancien capitaine Stephen Appiah en team manager et Richard Kingson en entraîneur des gardiens.