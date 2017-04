Ligue 2-Mobilis (2e journée) : Des matches couperet au programme

La Ligue 2-Mobilis amorce un tournant important à l’occasion de la 27e journée du championnat, qui se déroulera demain. Les oppositions entre équipes qui visent l’accession et celles qui luttent pour le maintien seront suivies avec grande attention. La bataille s’annonce rude sur le terrain. Ainsi, les rencontres MCEE-CABBA, CRBAF-JSMB, USB-WAB et USMB -ASK sont très attendues du fait qu’elles sont à grand enjeu pour l’ensemble de ces équipes. Le MCEE, le CRBAF, le WAB et l’ASK qui se battent pour assurer leur maintien n’ont pas droit à l’erreur. Alors que pour le CABBA, la JSMB, l’USB et l’USMB, il s’agira de maintenir le cap et de ne céder aucun point afin de rester dans la course à l’accession. La bataille s’annonce rude entre ces quatre clubs, sachant qu’il ne reste que deux places seulement pour l’accession en Ligue 1, du moment que le Paradou AC a déjà assuré sa montée. Cela risque d’être chaud donc! Par ailleurs, le MCS et la JSMS livreront pour leur part une chaude empoignade où il sera question pour les deux formations de jouer leur dernière carte en vue de l’accession, même si leurs chances sont minimes et moindres par rapport à leurs concurrents, pour le même objectif. Skikda qui dispose de trois points d’avance sur Saïda est mieux placée pour pouvoir prendre part au sprint final avant la ligne d’arrivée. Elle doit absolument l’emporter à Saida afin de préserver ses chances d’accession, en espérant que l’un des prétendants à la montée fasse un faux pas, notamment ceux qui seront appelés à évoluer hors de leurs bases, à l’image de Béjaià qui effectuera un périlleux déplacement à Ain-Fakroun, où l’équipe locale ne lui fera aucun cadeau. A défaut de quoi, elle compromettra sérieusement ses chances de maintien. Même cas de figure pour la confrontation MCEE-CABBA. Le derby de l’Ouest GCM-ASMO est lui aussi très attendu. Le Ghali espère remporter la victoire pour se rapprocher davantage du maintien, au même titre qu’El-Djemaiâ. Un match qui devra tenir ses promesses, avec la présence d’une forte affluence au stade de l’Unité Maghrébine. Le PAC, qui n’a plus rien à gagner ni à perdre dans ce championnat puisqu’il a déjà assuré l’accession, jouera pour préserver l’éthique sportive en accueillant l’ASO Chlef qui lutte encore pour le maintien. Les gars à Khezzar ne comptent pas rentrer bredouilles à la maison. Une défaite les mettra sérieusement en danger en cette dernière ligne droite du championnat. Enfin, le match RCA-ABS est sans enjeu. Larbaâ ayant déjà rétrogradé en DNA, alors que Bousaâda joue le milieu du tableau.

M.-A.A.

----------------/////////////////

Programme : Vendredi à 16h :



MCEE - CABBA

CRBAF - JSMB

MCS – JSMS

PAC – ASO

USMB – ASK

RCA – ABS

GCM - ASMO

USB - WAB