Le Mouloudia d’alger en Tanzanie : Place à la coupe de la CAF

Le Doyen jouera face à l’équipe tanzanienne des Young Africans. Un adversaire qui avait atteint la saison passée la phase des poules et il a joué dans le groupe du MOB. Ce dernier pour rappel avait atteint la finale de l’épreuve. Les Mouloudéens voyageront à bord d’un vol spécial affrété par la compagnie nationale Tassili Airlines, grâce à l’aide apportée par les autorités du pays au représentant du football national. Le départ est prévu à 10h30 et devra durer environ 9 heures. La délégation mouloudéenne arrivera donc en terre tanzanienne en début de soirée. Le responsable direct de l’équipe algéroise, Omar Ghrib, directeur de la SSPA-MCA s’est réuni hier avec le groupe et le staff technique afin de motiver tout un chacun. Il a rappelé aux joueurs que la coupe de la CAF fait partie des objectifs du Mouloudia cette saison. Il les a motivés et les a sensibilisés sur l’importance de tout mettre en œuvre pour aller chercher un résultat probant au match aller, afin d’aborder la rencontre retour dans les meilleures conditions possibles. Les Mouloudéens tiennent absolument à atteindre la phase des poules à partir de laquelle tout leur sera possible. Ghrib a tenu à encourager les camarades de Hachoud. Il leur a demandé de rester bien concentrés sur leur sujet et de mouiller le maillot pour être les dignes ambassadeurs du football algérien. Nekkache and Co affichent une grande détermination pour aller chercher un résultat positif à Dar Es-Salem. Pour ce qui est de l’effectif, Mansouri, suspendu pour cumul d’avertissements, manquera à l’appel, au même titre que Azzi, blessé depuis un moment et qui ne sera pas rétabli avant trois semaines. Il passera incessamment sur le billard. Par ailleurs, Chaouchi, Karaoui, Bouhenna et Kacem qui sont sous la menace d’une suspension devront faire très attention et éviter de prendre un carton face aux Young Africans. Cela afin de pouvoir prendre part au match retour ici à Alger. Le Mouloudia, qui joue sur trois fronts cette saison (championnat, Coupe d’Algérie, coupe de la CAF), veut frapper fort et prendre au moins un titre cette année afin de ravir ses milliers de supporters. Mouassa croit en ses joueurs et en les chances de son équipe de réussir de belles choses dans les compétitions où elle est engagée. Le MCA veut marquer de son empreinte cette saison. A Chaouchi et aux siens de se montrer à la hauteur, car leur merveilleux public le mérite bien. Le match Young Africans-MCA se jouera samedi à 14h heure algérienne.

Mohamed-Amine Azzouz