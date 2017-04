Basket-ball (coupe d’Algérie (1/8es de finale) : Le derby des hauts- plateaux en tête d’affiche

Incontestablement, le duel des huitièmes de finale de dame coupe qui opposera, ce samedi, à Constantine, l’USSétif à l’IRBordj Bou Arréridj, constituera le big match de ce tour.

Deux voisins au parcours similaire cette saison en championnat de super division A. l’USSétif 3e de la poule B avec un total de 19 points récoltés en 9 journées de compétition (5 victoires contre 4 défaites). Idem pour Bordj Bou Arréridj qui a les mêmes chiffres dans la poule A ou le GSP est leader.

Ce sont là des indices d’un match qui s’annonce chaud, ajouter à cela le caractère derby et la rivalité qui anime les deux formations ces dernières saisons. Ce match, programmé qui initialement à M’sila, a subit mardi après-midi un changement et il aura lieu dans la salle de Mansourah à Constantine.

Pas loin de là, à Bordj, la salle omnisports sera le théâtre, vendredi et samedi, de trois belles rencontres aussi indécises que l’affiche évoquée. Le NBStaoueli ira affronter l’O.Batna. A souligner que les deux équipes sortent d’une défaite en championnat. L’occasion donc leur est présentée pour se retaper par une belle qualification aux quarts de finale. WABoufarik - PS El Eulma un autre duel qui ne manquera pas d’intérêt vu le rapprochement de leur niveau, et là également les parieurs n’auront pas la tâche facile pour placer leur pronostic.

Le GSP, tenant du trophée, fera, quant à lui, son entrée en matière et il sera en principe sur du velours en affrontant le RC Constantine. Jadis ce match constituait une affiche de finale. Hélas ce n’est pas le cas quand on sait par où est passé l’ex- CSMConstantine pour conserver son maintien en super division A.

Enfin, il faut rappeler que sur les 12 équipes qui jouent ce week-end, une seule formation évolue dans le second palier, en l’occurrence le Rouiba Club Basketball qui lutte pour son maintien dans la super division B et qui va à Staoueli affronter un pensionnaire de la super division A l’USM Blida qui part avec un léger avantage sur l’équipe drivée par l’enfant de Rouiba et ex-international Ali Belhocine.

Mokhtar Habib

Programme des 1/8émes de finale :



Vendredi 07/04/2017 :

Staoueli à 15h00 : USMB/RCB

Blida à 15h00 : OMSMiliana/NAHD

B.B.Arréridj à 15h00 : RCConstantine/GSP.



Samedi 08/04/2017 :



Constantine à 15h00 : USS/IRBBA

B.B.Arréridj à 15h00 : WOBoufarik/PSEl Eulma

B.B.Arréridj à 16h30 : NBStaoueli/O.Batna