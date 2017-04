Une place en Ligue des champions : Wenger y croit

Arsena, qui occupe actuellement la 6e place de Premier League à 7 points de la 4e position synonyme d'accès au barrage pour la Ligue des Champions européenne, peut encore finir dans le top 4 d'ici la fin de la saison, a affirmé Arsène Wenger, un objectif «parfaitement réalisable» selon le technicien français. «Je me dis que nous devons finir le plus haut possible.

C'est un bon challenge (finir dans les quatre premiers, ndlr), mais je crois que c'est parfaitement réalisable», a-t-il dit. «J'ai réussi à relever ce défi pendant 20 ans et cela semblait facile (...) Soudainement cela devient important, et je suis ravi de voir le public se rendre compte que ce n'est pas si évident», a ajouté le Français. Depuis qu'il en a pris les rênes, Arsenal a toujours terminé dans les quatre premiers du Championnat anglais.

Dimanche, les Gunners ont été sauvés de la défaite par Shkodran Mustafi qui a égalisé devant Manchester City (2-2), offrant ainsi le premier point en trois matches de Premier League à Wenger. Arsène Wenger (67 ans), entraîneur d'Arsenal depuis plus de deux décennies au cours desquelles, a une nouvelle fois refusé de s'exprimer sur son avenir. La direction du club serait prête à le reconduire à son poste s'il effectue quelques modifications dans son entourage, estime-t-on de sources proches du dossier. Mais cette saison, les résultats du club ont été moins brillants. Battu à quatre reprises en cinq matchs de Premier League, dont une fois à domicile par Watford (1-2) le 22 janvier, Arsenal reste coincé au 6e rang, à deux points de Manchester United (5e, 53 pts). Il lui reste toutefois un joker sous la forme d'un match en retard à disputer à Southampton pour le compte de la 26e journée.