Jeux de la Solidarité islamique (préparation) : La sélection algérienne bat la réserve du Paradou AC 3-1

La future équipe olympique algérienne de football a battu l'équipe réserve du Paradou AC sur le score de 3 à 1 en match amical disputé mardi au centre technique de la FAF à Sidi Moussa (Alger) dans le cadre de sa préparation aux Jeux de la Solidarité islamique prévus à Bakou du 11 au 22 mai 2017. El Mellali a ouvert le score pour la sélection nationale à la 20’ après avoir dribblé un défenseur et le gardien pour marquer dans la cage vide. Bouguerra a égalisé pour le Paradou d’un tir imparable qui a ricoché sur la transversale avant de dépasser la ligne de but (42’). Les deux autres buts de la sélection nationale ont été inscrits par Goudjil qui a mis à profit une balle en profondeur avant de marquer de près (63’) et par Bouakil qui a conclu un mouvement offensif des Verts. La future sélection olympique algérienne a entamé dimanche un stage de trois jours à Sidi Moussa. Trois autres stages sont au programme de l'équipe dirigée par le directeur technique national Taoufik Korichi en prévision des Jeux de la Solidarité islamique (JSI).

Voici les joueurs alignés par le sélectionneur national Taoufik Korichi contre l'équipe réserve du Paradou AC :

Sifour (Bouhalfata 46’), Attou (Semmane 46’), Mouali (Khacef 46’), Douar (Ghanem 76’), Merouani (Maâlem 46’), Ouadji (Belarbi 46’), Beddou (Hamra 46’), El Mellali (Bouakil 46’), Yaïche (Fellahi (46’), Azzouz (Bechou 46’), Goudjil (Khentit 67’).