MJS, Le Ministre de la jeunesse et des sports : « Le cumul de deux présidences est interdit »

Le cumul de fonctions de président par les gestionnaires sportifs bénévoles élus est interdit par la force de la loi, a affirmé, mardi, à Biskra, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.

Dans une déclaration à l’APS, en marge de l’hommage rendu à la communauté sportive locale, le ministre a rappelé que les dispositions règlementaires en vigueur interdisent le cumul des fonctions dans les postes de présidents de clubs, de ligues et de fédérations, précisant que le président d’une ligue ne peut occuper dans le même temps le poste de président d’un club ou d’une fédération. Citant le cas du président du club Paradou AC qui a démissionné pour occuper le poste de président de la Fédération algérienne de football (FAF), le ministre a indiqué que «cette question ne se pose pas ici. La loi est claire et les textes réglementaires de la République doivent être seulement appliqués».

M. Ould Ali a également ajouté que rien n’empêche le club de désigner un responsable ou un administratif pour gérer les affaires du club qui en est le seul maître.

Selon un responsable du ministère de la Jeunesse et des Sports accompagnant le ministre, le décret exécutif 16/153 du 23 mai 2016 fixe les dispositions légales relatives aux gestionnaires sportifs bénévoles élus. M. El Hadi Ould Ali a réitéré lors de sa conférence de presse son affirmation quant à la désignation d’un nouvel entraîneur pour la sélection nationale de football est du ressort de la FAF et a ajouté «avoir pleine confiance dans son staff» et sa capacité à donner un entraîneur «capable d’apporter le plus requis pour faire retrouver à la sélection nationale la place qui lui revient à l’échelle internationale». Le seul critère, a relevé le ministre, réside dans la compétence sans regard pour le fait l’entraîneur soit national ou étranger de même pour les joueurs qu’ils évoluent dans le championnat national ou les championnats étrangers. M. El Hadi Ould Ali a débuté sa visite dans la wilaya par l’inspection de la piscine olympique, la salle omnisports et le pavillon d’hébergement des athlètes de 100 lits dans la ville de Biskra.

Il a également présidé la cérémonie de distribution des subventions du Fonds spécial de son département au profit de 33 clubs amateurs de football de la wilaya. Le ministre a souligné, à l’occasion, que les subventions ont été allouées à 2.020 clubs sportifs amateurs à travers les 48 wilayas du pays dont 50 clubs de sport féminin.



Lancement de l’accès aux écoles et instituts de formation du MJS



Le concours d'accès aux Ecoles et Instituts de formation du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a été lancé avant-hier au profit de 2.470 candidats inscrits pour 160 postes ouverts dans les profils de conseillers, éducateurs et éducateurs spécialisés en sport et jeunesse à travers six instituts, a indiqué le MJS. «Nous informons l’ensemble des candidats que le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a mis en place le dispositif en vue d'éviter tout passe droit ou fuite», a précisé la même source. «Ce dispositif s'articule sur quatre axes : l'unification des sujets pour tous les candidats et déroulement des épreuves le même jour à la même heure avec le strict respect du règlement intérieur portant organisation des concours, le choix des sujets la veille de l’examen au siège même du ministère en présence d’une commission composée d’enseignants des tous les Instituts et de l'Ecolem, l'envoi des sujets le jour même par courrier électronique, sujets réceptionnés par les directeurs des établissements en présence d’observateurs-cadres centraux au MJS en mission sur place, et la permutation des enseignants surveillants des épreuves entre les différents établissements en vue de garantir l'impartialité du déroulement du concours», a détaillé le ministère de la Jeunesse et des Sports.