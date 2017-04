Pétrole : Le Brent à 54,7 dollars

Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse hier en cours d'échanges européens, les premières données sur les réserves américaines de brut, publiées mardi à la veille des chiffres officiels, faisant état d'une baisse plus marquée que prévu. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin atteignait son plus haut niveau depuis quatre semaines à 54,71 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 54 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de mai touchait également son plus haut en quatre semaines, gagnant 51 cents à 51,54 dollars. Alors que les marchés attendent les données du Département américain de l'Energie (DoE) sur les réserves des Etats-Unis, qui seront publiées en cours de séance européenne, les chiffres compilés par l'American Petroleum Institute (API) font déjà état d'une baisse plus marquée que prévu, de 1,8 million de barils la semaine dernière, ont rapporté plusieurs analystes. «Même une baisse modérée des importations suffirait à entamer les réserves des Etats-Unis, car les raffineries américaines augmentent la cadence en cette saison», ont expliqué les analystes de Commerzbank.

Les réserves américaines de brut pourraient avoir reculé de 150.000 barils, ont prévu des analystes, selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg. «Les nouvelles poussant les prix vers le haut ne manquaient pas hier, avec notamment l'arrêt temporaire de la production du champ de la mer du Nord de Buzzard, ainsi que des productions plus faibles qu'attendues au Nigeria et en Azerbaïdjan», ont ajouté les analystes de JBC Energy. Selon eux, même en l'absence d'un renouvellement de l'accord de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) au-delà du premier semestre, le monde devrait puiser dans ses réserves en 2017 pour répondre à la demande mondiale. Alors que l'offre surabondante pèse sur les prix, l'Opep avait décidé fin 2016 de limiter ses extractions au premier semestre 2017 pour permettre au marché de retrouver l'équilibre, un accord qui pourrait être renouvelé lors de sa prochaine réunion fin mai à Vienne.