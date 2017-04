Investissements créant plus de 100 emplois : La durée des avantages portée à 5 ans

Les conditions, et les modalités d’octroi des avantages d’exploitation aux investissements, localisés en dehors des zones, définies par la loi n° 16-09 du 3 août 2016 (Sud, Hauts Plateaux et toute autre zone dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat), qui créent plus de cent emplois viennent d’être détaillées par le décret exécutif n° 17-105 du 5 mars 2017.

Le texte qui intervient dans le sillage des dispositions de la loi de 2016, rappelle, à ce titre que « les investissements définis, dans le cadre de cette loi, enregistrés auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) et assortis d’un constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux, bénéficient, au titre de la phase d’exploitation, des exonérations prévues par la même loi, pour une durée de trois ans, lorsque le nombre d’emplois créés est inférieur ou égal à cent.

La durée en question est ainsi portée à cinq ans pour les investissements créant plus de cent emplois, entre la période allant de la date d’enregistrement de l’investissement à l’achèvement de la première année d’exploitation, au plus tard. « Toutefois, et pour ce qui concerne les investissements mis en exploitation partielle, sans bénéfice immédiat des avantages, la date référence pour déterminer le démarrage de l’activité, est celle de l’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en exploitation, en vue du bénéfice des avantages d’exploitation. Les emplois à prendre en considération, pour accéder à ces avantages, doivent être directs et permanents. Aussi, les employés doivent être affiliés à la sécurité sociale, le recrutement du personnel doit être effectué par l’Anem ou, par les organismes privés de placement agréés.

Au même chapitre, « pour les investissements de création, il est comptabilisé l’ensemble des emplois générés par le projet, alors que, pour les investissements d’extension et/ou de réhabilitation, les emplois pris en référence sont ceux nouvellement créés, en sus de ceux existant au moment de l’enregistrement de l’investissement.

La loi précise, à ce propos que, les emplois existants avant l’enregistrement de l’investissement considéré ne sont pas pris en considération dans ce décompte de même que les départs d’employés faisant partie des effectifs existants avant d’effectuer cette procédure. Aussi, le bénéfice de ces avantages est conditionné par la déclaration et le versement, par l’investisseur, de ses cotisations à la sécurité sociale de compétence. La vérification de la création de plus de 100 emplois, s’opère également par les services de la CNAS, après examen de la régularité de la situation de l’employeur.

La loi précise que la conservation de cet avantage, pour une durée de 5 ans, reste tributaire du maintien par l’investisseur, du nombre d’emplois requis, pendant, au moins, toute cette durée d’exonération. Une condition vérifiée annuellement, du même que le respect par l’investisseur bénéficiaire, du maintien de l’effectif ou des emplois nouveaux à un niveau, au moins, égal à celui requis pour le bénéfice de l’avantage.

A ce titre, l’investisseur doit remettre, avant le 15 janvier de chaque année, aux services concernés, une attestation de variation des effectifs établie par la CNAS. L’intéressé peut se voir suspendre, de façon immédiate, les avantages d’exploitation si la période déjà consommée excède trois ans. L’engagement de la procédure de retrait des deux années supplémentaires ou de remboursement des sommes correspondant aux avantages consommés au-delà de la période de trois ans est, sans préjudice d’autres sanctions prévues par la législation en vigueur, opérée par le centre de gestion des avantages, dans un délai de deux mois, après mise en demeure restée sans suite.

Le non-respect de l’obligation de maintien du nombre d’emplois pendant une période cumulée de trois mois, à la date de clôture de l’un des exercices concerné par la période d’exonération, entraîne le rappel des avantages d’exploitation au titre d’une des deux années supplémentaires.

L’inobservation de l’obligation de maintien des emplois, selon les conditions fixées par ce décret, au-delà de la période cumulée de trois mois sus citée, entraîne le retrait de deux années d’avantages d’exploitation. Le retrait d’avantages d’exploitation donne lieu à rappel des exonérations et réductions consommées, sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur. Les dispositions du décret exécutif n° 13-207 du 5 juin 2013 fixant les conditions et les modalités de calcul et d’octroi d’avantages d’exploitation aux investissements au titre du régime général de l’investissement, sont abrogées.

D. Akila