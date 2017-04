Caisse nationale de mutualité agricole : Promouvoir la culture de l’assurance

C’est à partir de Ghardaïa que le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Cherif Benhabiles a appelé à promouvoir la culture de l’assurance multirisques dans le monde agricole, présentant l'assurance agricole comme un « impératif » pour soutenir et sécuriser les revenus des agriculteurs ainsi que de stimuler l'investissement dans le secteur.

Relevant les difficultés auxquelles font face agriculteurs et éleveurs, dont les aléas climatiques ou épidémiques qui peuvent remettre en cause la pérennité de leur exploitation et leur cheptel, M. Benhabiles, dans une déclaration à l’APS, sollicite les agriculteurs à « souscrire une police d’assurance auprès du réseau de la CNMA existant à travers l’ensemble du territoire national ». Fidèle à son rôle d’accompagnatrice, la CNMA se propose d’asseoir la confiance des agriculteurs. Comment ? « A travers ses prestations et d’être l’assureur de proximité pour le monde rural et agricole, dont la région de Ghardaïa devenue un pôle agricole important », explique M. Benhabiles. Au cours de cette journée de sensibilisation, plusieurs experts d’assurance, ont mis en relief les couvertures assurantielles dans les différentes branches telles que le pack assurance «El Thika» (confiance), qui cible les petits agriculteurs ainsi que les assurances d’habitation et de véhicules. Unanimes, les participants ont insisté sur l’importance de la formation des agents assureurs, le renforcement de l’innovation sur le plan marketing et commercial, ainsi que la mise sur le marché de produits d’assurance adaptés aux besoins des agriculteurs et investisseurs. Par ailleurs il convient de rappeler que la CNMA est le premier assureur agricole en Algérie, et compte actuellement plus de 158.000 clients. Tout récemment, la Caisse et la Banque nationale d’Algérie (BNA) ont procédé à la signature de trois conventions de partenariat liées aux services mis à la disposition des exploitants agricoles. Dans son intervention, M. Benhabiles a indiqué que la Cnma aspire à conforter sa stratégie à travers le développement et la modernisation des outils de gestion qui vise l’amélioration de la qualité de service. Et précise que les services offerts «traduisent un besoin des agriculteurs soucieux d’utiliser des moyens développés», mettant en garde que «sans innovation, nos entreprises sont appelées à disparaître». L’objectif de l’assurance, relevait-il, est de sécuriser le financement et le revenu. Les outils développés avec la BNA ne sont pas commerciaux, mais portent une dimension sociale et économique. La finalité est d’accompagner l’agriculture et non de la financer.

F. I.