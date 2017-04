Tassili Airlines : Appel d'offres pour l'acquisition de trois avions

La compagnie aérienne Tassili Airlines a lancé un appel d'offres national et international restreint pour l'acquisition de trois avions de ligne neufs régionaux, de type turbopropulseurs et de module 70 sièges. Cet appel d'offres est adressé aux constructeurs d'avions à l'exclusion de tout intermédiaire, souligne la compagnie ajoutant que le mode de soumission s'effectuera en deux phases. Pour ce qui est de la première phase, Tassili Airlines indique qu'elle consistera en une offre technique uniquement et sans aucune indication de prix. Toutes les offres techniques des soumissionnaires, ajoute-t-elle, seront transmises en double exemplaires qui devront être adressés à la compagnie, au plus tard jeudi 18 mai 2017 avant 13h00. Quant à la deuxième étape qui concerne l'offre financière, seuls les soumissions techniques retenues seront invitées à déposer leur offre avec des prix libellés en Dollars US, précise TAL. La compagnie aérienne affirme aussi que les offres présentées par les soumissionnaires demeureront valables pendant 180 jours à partir de la date d'ouverture des plis relatifs aux offres techniques et ce afin de permettre leur examen. TAL possède une flotte de 12 aéronefs de divers types. Elle avait été créée en 1998 dans le cadre d`une joint-venture entre Sonatrach et la compagnie Air Algérie, avant de devenir une filiale à 100% de ce groupe pétrolier national depuis 2005. (APS)