Pour la fête nationale de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue sénégalais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue sénégalais, Macky Sall, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il a relevé avec « satisfaction » les relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. « Il m'est particulièrement agréable, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République du Sénégal, de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple sénégalais », a écrit le chef de l'Etat dans son message. « Je tiens à saisir cette heureuse occasion pour relever avec satisfaction les relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et vous assurer de ma disponibilité à ne ménager aucun effort au service de l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères », a souligné le Président Bouteflika. « Je voudrais, également, vous faire part de ma volonté de contribuer au renforcement des valeurs de paix, de progrès et de sécurité au service de notre continent, conformément aux principes et objectifs qui guident notre action commune au sein de notre organisation panafricaine », a conclu le Président de la République.