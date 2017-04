Dialogue algéro-américain les 6 et 7 avril : lutte contre le terrorisme et l’extrémisme

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, présidera la délégation algérienne qui prendra part à la 4e session du Dialogue bilatéral entre l'Algérie et les Etats-Unis sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme, devant se tenir à Washington les 6 et 7 avril, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Au cours de cette session, il sera procédé à « un large tour d'horizon sur les questions régionales et internationales, dont les conflits qui affectent la sous-région et le monde arabe", précise-t-on de même source. «La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ainsi que l'expérience algérienne en matière de dé radicalisation" seront, également, à l'ordre du jour de la session. Au cours de son séjour, M. Messahel aura des entretiens avec plusieurs personnalités américaines, dont de hauts responsables du Département d'Etat, ajoute le communiqué. Les représentants de différents départements ministériels concernés par la lutte contre le terrorisme feront partie de la délégation algérienne à cette session s'inscrivant dans le cadre des consultations de haut niveau instituées entre les deux pays.