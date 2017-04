MDN : Importante quantité de munitions découverte à In Guezzam

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une patrouille de reconnaissance menée à In Guezzam (6e RM), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, lundi dernier, une cache contenant une importante quantité de munitions (1.981 balles) de différents calibres et 6 chargeurs pour pistolet mitrailleur de type Kalachnikov », précise-t-on de même source. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP « ont détruit à Boumerdès, Tizi-Ouzou (1re RM), Tébessa, Batna et Bejaïa (5e RM) quatorze casemates pour terroristes, trois mines et quatre bombes de confection », tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale « ont arrêté deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Tébessa ». Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale « ont saisi à Tlemcen (2e RM) 51 kilogrammes de kif traité », alors que d’autres détachements « ont saisi 22.240 unités de différentes boissons à El Oued et Ouargla (4e RM) ».

Trois narcotrafiquants interceptés et des munitions récupérés à Tindouf



Un détachement de l’ANP appuyé par un hélicoptère a intercepté, hier au niveau de la zone frontalière de Chenachen, au sud-est de Tindouf/3e RM, trois narcotrafiquants, récupéré une mitrailleuse lourde de type FMPK, une quantité de munitions, cinq quintaux de kif traité et détruit un véhicule tout-terrain », a précisé la même source. Lors de cette « opération de qualité, deuxième du genre en moins d’une semaine, nos unités ont fait face à des criminels narcotrafiquants lourdement armés, et ce, grâce à la permanente vigilance et l’entière disposition des Forces de l’ANP mobilisées le long des frontières", a souligné le MDN.

Dans le même contexte, un autre détachement de l’ANP a appréhendé, à Béchar/3e RM, 2 narcotrafiquants et saisi un camion, une paire de jumelles et 34,5 kilogrammes de kif traité.