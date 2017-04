Un royaume pour une guerre

Aujourd’hui on réduit en cendres des pays, on extermine des populations pour façonner des royaumes dont la seule finalité est d’être un client permanent dans les achats d’armes, quand au même moment, leur producteur investissent dans la recherche et l’innovation. La guerre syrienne dure depuis 6 ans, autant que la Seconde Guerre mondiale sauf qu’elle est loin d’être terminée... Dans ce chaos on assiste à d’incroyables adaptations. Les médias ont déniché leur « pépite » du moment. Un réparateur d’armes. La boutique de Abboud a une enseigne qui ne passe pas inaperçu : Réparation de toutes les armes. Mitrailleuses lourdes Douchka, pistolets et autres engins passent dans son atelier pour une seconde vie. Actuellement, en Syrie coexistent toutes les armes du siècle dernier avec celles sorties tout juste des ateliers et des laboratoires secrets. Pour la première fois dans l'histoire de cette guerre, une unité de combat robotisée a pris part à une opération militaire et a contribué à reprendre une zone fortifiée tenue par l'État islamique... En plus d’être asymétriques, les guerres, aujourd’hui, sont une terrifiante mixture de procédés et de techniques qui font intervenir sur le même théâtre des opérations des engins à la pointe de la technologie et d’autres qui vont des armes non conventionnelles à celles que toutes les conventions ont interdites (à l’exemple des roquettes à sous-munitions ou des bombes à barils, sortes de réservoirs métalliques remplis d’explosifs et largués depuis des hélicoptères). On se souvient, comment durant la guerre du Golfe, les journalistes occidentaux, surtout ceux au rôle controversé, Embedded, salivaient presque d’admiration devant ces frappes « millimétrées », ces frappes chirurgicales des avions furtifs que les téléspectateurs du monde entier, rivés devant leur poste de télévision, découvraient avec cette couleur verte qui les hypnotisaient. Evidemment, à l’échelle de cette technologie, les erreurs de frappes quand elles s’abattent sur des cibles civiles sont effroyables. Mais vite les scenarii écrits par les fabricants d’armes que récitent les journalistes dans leur reportage tendent à faire oublier ce crime au profit de la mise en scène hollywoodienne. Les guerres, pour ces pays, sont une vitrine mondiale de faire étalage de l’efficacité de leurs machines de la mort pour revendre dans un second temps, ces mêmes engins, avec évidemment les options essentielles en moins. Les drones dont l’utilisation se généralise et se « démocratise » même, sont à la portée de toutes les sociétés. Mais combien de pays de l’hémisphère Sud disposent de drones capables de transporter des missiles et d’assurer des frappes téléguidées ? Les guerres pour ces géants de l’armement sont une opportunité pour tester grandeur nature leur « joujou ». On parle maintenant d’automatiser complètement le champ de bataille en Syrie. Sauf que sur le terrain vivent des populations, des milliers de civils. Ceux-là entrent-ils dans la rubrique « dommages collatéraux » des statistiques ? Le Pentagone a annoncé avoir testé avec succès un essaim de micro-drones de reconnaissance, baptisé Perdrix. On est loin de ces parades des armées, lors des fêtes nationales, qu’exhibaient les pays notamment l’ex-URSS, pour adresser un message aux « ennemis ».

Mohamed Koursi