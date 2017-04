Remboursements des frais médicaux et congés de maladie de complaisance : « Une véritable hémorragie financière »

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi, en visite hier à Médéa, a considéré impératif de mettre un terme à l’abus des remboursements de frais médicaux et aux congés de maladie de complaisance. Qualifiant ce phénomène de « véritable hémorragie financière » qui met en péril l’équilibre financier de la Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS), M. El-Ghazi a sommé, lors de sa visite d'inspection du centre payeur de la CNAS de Berrouaghia, les responsables du secteur de s’investir pleinement afin de contribuer à réduire la facture des remboursements et à préserver ainsi l’argent des cotisants. « Il faut assainir cette situation qui n’a que trop duré, de sorte que l’argent des cotisants ne profite plus à ceux qui ne le méritent pas », a déclaré le ministre, ajoutant que face au rétrécissement du nombre de gros cotisants, la nécessité d’un renforcement des contrôles médicaux doit être de rigueur, a-t-il indiqué. M. El-Ghazi a plaidé, à cet égard, pour une plus grande implication du corps médical vu son apport dans la réduction de la facture des dépenses induites par ce phénomène, en privilégiant l’option de l’économie de prescription de médicaments. La trésorerie de la CNAS ne peut pas supporter indéfiniment, selon le ministre, les dépenses de frais de remboursement médicaux, d’autant qu’il a été constaté que beaucoup de médicaments sont prescrits aux malades par certains médecins, alors qu’ils auraient pu réaliser une économie de médicament en ne prescrivant que les médicaments nécessaires et efficaces pour le traitement de la pathologie, a-t-il souligné, en marge de sa visite au centre payeur de Médéa. Le ministre a affirmé, à Ksar-El-Boukhari, qu’un effort sera entrepris en vue de trouver une solution au problème des employés recrutés dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), dont le contrat est arrivé à expiration. L’octroi d’un complément de contrat DAIP au profit de certaines communes de la wilaya a été envisagé par le ministère, qui fait observer que la priorité sera accordée aux postes d’emploi affectés au niveau de cantines scolaires et certains établissements. éducatifs. (APS)