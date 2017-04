Conjoncture : sous-traitance et valeur ajoutée

Il est indéniable que la sous-traitance est investie d’un rôle d’intégration industrielle et dans l’économie nationale globalement. Ce segment qui exige des entreprises, essentiellement des PME, qualifiées aux métiers industriels et dotées d’instruments d’intervention adéquats et performants, est appelé à jouer un rôle prépondérant, dans le sillage de la reconfiguration du secteur public marchand. Dans cette optique, la nouvelle vision industrielle, basée sur le principe de production-substitution, vise à asseoir les bases d’une industrie basée sur la valorisation des filières à forte valeur ajoutée, et concourir à l’émergence d’un tissu de sous-traitance bien outillé et apte à accompagner cette démarche. Les données indiquent que seulement 900 entreprises sont versées actuellement dans la sous-traitance, soit 10% des entreprises du tissu industriel, au moment où les besoins exprimés en matière d'équipement industriel et de toute autre composante industrielle et de pièces de rechange sont globalement estimés à 25 milliard de dollars. Le président de la de la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat avait déclaré dernièrement que sur les 15 dernières années, l’Algérie avait importé pour 240 milliards de dollars de produits manufacturés de l’Union européenne. Un décalage qui traduit cet impératif, pour l’Algérie, de disposer d’une base de sous-traitance capable de prendre le relais et de constituer ce maillon indispensable pour la complémentarité industrielle. La récente loi d’orientation sur la petite et moyenne entreprise a ce mérite d’ouvrir de nouvelles perspectives au développement de la branche de la sous-traitance dans notre pays. Aussi, les mesures introduites, notamment au titre de la loi de finances pour 2017, introduisent une série d’avantages et d’actions de soutien au profit des opérateurs économiques, à l’effet de mettre en place une véritable stratégie de promotion de cette activité primordiale pour le soutien de l’industrie nationale. En plus du fait qu’elle soit dotée d’un encadrement spécifique, la sous-traitance sera désormais cadrée par un centre national qui guidera son développement et sa promotion. Dans cette optique, le président de la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat avait plaidé, lors de son passage au Forum d’El Moudjahid, la nécessité, pour les grandes entreprises et les sous-traitants, «de dépasser le stade des relations commerciales et de s’engager dans une démarche conventionnée, de façon à bâtir un partenariat durable permettant de développer le tissu industriel national, augmenter le taux d’intégration et améliorer la maîtrise nationale», en matière de technologies, à travers le partenariat étranger et le transfert de la technologie.

D. Akila