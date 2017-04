Industrie de la téléphonie mobile : bientôt une usine Huawei

Huawei, qui opère dans le domaine des réseaux télécoms fixes et mobiles, la vente de solutions entreprises et la distribution des produits grands publics, ouvrira prochainement une usine de production HandSet, à savoir, Smartphones et tablettes, en Algérie. L’annonce a été faite, lundi dernier à Alger, en marge d’une conférence de presse sur le lancement de la nouvelle version exclusive de Smartphones de la série GR 2017 : «Les Huawei GR3 2017 et GR5 2017». Le Country Manager de Huawei CBG Algérie, M. Dushi, a déclaré que «cette usine se fera en partenariat avec Moon Mobil, dans le cadre de la loi 49/51, les documents sont déjà présentés au gouvernement algérien et le projet suit sont court. L’usine sera implantée dans le grand Alger et va créer plusieurs postes d’emploi, pour tous les niveaux d’instruction». M. Dushi a expliqué que «des ingénieurs chinois viendront en Algérie afin de former les futurs employés de l’usine». Il a tenu à indiquer que «Huawei donne beaucoup d’importance à la recherche et à la formation, et collabore avec plusieurs universités algériennes. 10% des revenues mondiaux sont consacrés à la recherche».

M. Dushi a déclaré que «plusieurs étudiants algériens ont déjà bénéficié de formation en Chine, dans le cadre d’un programme spécial». En ce qui concerne les nouveaux Smartphones de la série GR 2017 de Huawei, avec les GR3 et GR5 2017, M. Dushi a expliqué que «ce sont deux collections qui représentent une étonnante évolution par rapport à tout ce qui a existé ou a précédé».

M. Dushi a ensuite expliqué comment le GR5 2017 a spécialement et méticuleusement été conçu pour offrir une caméra double supérieure, des performances rapides et une durée de vie exceptionnelle de la batterie avec un prix abordable que tout le monde peut se permettre. Les produits et services Huawei sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale, se plaçant en troisième position des livraisons de téléphone portables dans le monde en 2014.

Seize centres de R&D ont été ouverts aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer BG est l’une des trois divisions de Huawei, elle comprend les Smartphones, les appareils mobiles à haut débit, les appareils domestiques et le cloud. Le réseau global de Huawei s’appuie sur 20 ans d’expérience de l’industrie des télécoms. Il est aujourd’hui voué à fournir les dernières avancées technologiques aux consommateurs dans le monde.

Wassila Benhamed