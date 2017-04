Centre des impôts d’El-Harrach : Lancement de la déclaration fiscale en ligne

Les contribuables du Centre des impôts d’El-Harrach (CDI) pourront désormais faire leurs déclarations fiscales en ligne, en attendant d’accéder au télépaiement prochainement, une opération-pilote qui doit être élargie à l’ensemble des centres d’impôts d’ici à la fin de 2018.

La télédéclaration n’était jusque-là appliquée que pour les contribuables de la DGE (Direction des grandes entreprises), grâce à un autre système décentralisé, a-t-on indiqué, lors de la cérémonie de lancement du nouveau système d’information centralisé tenue en présence du ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, du ministre délégué, chargé de l’Économie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf, et du Directeur général des impôts, Abderrahmane Raouia.

Les 2.672 contribuables déclarés au niveau du CDI d’El-Harrach, et qui ont généré 13,5 milliards de DA de recouvrements en 2016, seront ainsi gérés dans un système informatique appelé SAP.

Le contribuable pourra se présenter à la caisse des impôts où sa déclaration sera saisie dans le nouveau système, pour que sa quittance de paiement soit imprimée. Il pourra également choisir d’accéder lui-même au portail informatique (jibayatic.mfdgi.gov.dz), prendre un rendez-vous, remplir le formulaire d’adhésion, récupérer son mot de passe au niveau du CDI pour faire, à partir de chez lui, une télé-déclaration fiscale et imprimer son avis à payer, a détaillé la directrice des études à la DGI, Mme Saâdoudi Djamila. Le nouveau portail de télédéclaration permettra donc de faciliter les relations entre l’administration fiscale et les contribuables, puisqu'il est accessible 24h/24 et 7 jours/7, en évitant les déplacements et en renseignant le contribuable sur son calendrier fiscal actualisé, a-t-elle argué. À distance, les contribuables pourront consulter et imprimer des justificatifs de présentation (avis à payer), créer et modifier des ébauches de déclaration, accéder et consulter les formulaires de déclaration déposées, visualiser la dette fiscale totale, consulter et modifier, si nécessaire, les données personnelles et consulter le calendrier de ses obligations fiscales. La demande de certificats fiscaux, la présentation des recours, la

demande d’avantages et prochainement le paiement électronique seront également possibles, grâce à ce nouveau système. Les processus fiscaux électroniques, étant homogènes pour tous les utilisateurs, permettent la standardisation des procédures et des échanges avec le contribuable, une simplification et une dématérialisation des démarches, a encore souligné la même responsable. Avant la fin de l’année en cours, ce nouveau système sera élargi aux CDI de Rouiba, Mostaganem, Mascara, Aïn-Defla, Sétif, Bordj Bou-Arréridj, en plus de l’Administration centrale du ministère des Finances. «On vient d’assister au lancement de la première phase du système d’information, avec la mise en fonctionnement complètement électronique du centre des impôts d’El-Harrach, c’est une démarche qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement, en application du nouveau modèle de croissance économique», a déclaré M. Baba Ammi à la presse. Cela permettra à l’administration fiscale «d’améliorer son efficacité et les recouvrements fiscaux, et également améliorer son rapport avec les contribuables», a-t-il soutenu, en rappelant que l’objectif essentiel du nouveau modèle de croissance était la diversification de l’économie et des ressources fiscales, et l’amélioration des recouvrements. Le recouvrement de la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée), par exemple, reste faible par rapport au PIB : il est de 5% alors qu’il tourne autour de 15% dans des pays comparables à l’Algérie, soit un «gap qu’il faut parcourir pour arriver à une administration fiscale performante et moderne», a-t-il poursuivi.

Pour sa part, M. Boudiaf a indiqué que le e-paiement, lancé en décembre dernier au niveau de la DGE au profit de plus de 2.700 grandes entreprises, a permis à environ 300 d’entre elles de retirer leurs mots de passe pour adhérer à ce système décentralisé. Quant au système d’information centralisé de la DGI, «il s’agit d’un système différent qui sera appliqué de manière progressive ; ça va commencer par la déclaration fiscale à distance, pour arriver ensuite au paiement à distance», a-t-il expliqué à la presse. «Cette démarche permettra une meilleure transparence, une meilleure lutte contre la corruption et de réduire la charge pour les agents fiscaux», a-t-il ajouté.

La mise en service du système d’information «Jibayatic» est assurée, grâce à l’assistance de l’intégrateur Espagnol Indra Sistemas (Espagne), de l’éditeur de solutions informatiques SAP (Allemagne) qui prend en charge la maintenance du système. (APS)