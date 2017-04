M. Hamid Grine à Guelma : Fermer la porte aux voix appelant au boycott

Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a appelé hier à Guelma les médias à « fermer la porte à toutes les voix qui appellent au boycott des prochaines élections législatives ». Animant une conférence de presse à l’université 8-Mai-1945 en marge de la 17e conférence sur le thème « Connaître les médias, le citoyen a le droit à une information crédible », le ministre a estimé que « la presse ne doit pas constituer des haut-parleurs » pour les appels au boycott, soulignant que le journaliste doit faire montre de responsabilité et respecter les règles de professionnalisme et de déontologie. « Fermer la porte à ces appels ne constitue pas une forme de dictature comme certains veulent le faire croire, mais rentre dans le cadre du programme de travail du ministère inspiré des orientations du Président la République visant à mettre sur pied une presse objective et intègre qui tient compte de l’intérêt suprême de la patrie », a estimé M. Grine, relevant que des pays connus pour leurs traditions démocratiques comme la Suisse, la Belgique et l’Australie considèrent le vote comme une « obligation ». Le ministre a en outre réitéré son appel aux journalistes et travailleurs des médias à s’éloigner des soupçons et ne pas se soumettre au pouvoir de l’argent, estimant que « certains hommes riches veulent utiliser la presse pour démolir et non bâtir ». S’affirmant en tant que « ministre sans couleur politique », M. Grine a invité les citoyens à se diriger le 4 mai en force vers les urnes pour faire entendre leur voix et exprimer leur amour pour l’Algérie même en mettant un bulletin blanc. Dans son allocution d’ouverture de la conférence ayant réuni les directeurs généraux de l’agence Algérie presse service (APS), Abdelhamid Kacha, de la Télévision algérienne, Toufik Khelladi, de la Radio algérienne, Chaâbane Lounakel, et de l’Entreprise de télédiffusion algérienne (TDA), Chawki Sahnine, le ministre a insisté sur l’importance du travail journalistique qui recourt à des sources crédibles pour éclairer l’opinion publique, estimant que « les réseaux sociaux ne constituent point une source encore moins un média ». Le directeur de la Chaîne 3 de télévision, Amar Bourouisse, a donné à l’occasion une conférence sur le reportage de proximité et son large impact sur les plans social et économique.