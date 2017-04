Législatives du 4 mai : campagne précoce ?

Au niveau des états-majors des partis politiques, en lice pour les législatives du 4 mai, il y a assurément un air de campagne que l’on sent depuis plusieurs jours déjà, même si, officiellement, il faut attendre le 9 avril prochain pour se mettre définitivement dans le bain et entamer le compte à rebours.

Meetings populaires, rencontres de proximité, conclaves avec les militants et déclarations sur les réseaux sociaux du web, tous les moyens sont bons pour véhiculer le message politique. Et surtout appeler les citoyens à se présenter massivement le jour J devant les craintes, de plus en plus justifiées, d’une abstention plus que préjudiciable sur la crédibilité et la légitimité de ce scrutin. Le week-end dernier n’a pas dérogé à la règle et a vu un grand nombre de formations politiques investir le terrain, à l’exemple de l’alliance Mouvement pour la société et la paix (MSP) et le Front du Changement laquelle a préféré, par le biais de Mokri, faire un saut du côté de Guelma et Souk-Ahras pour rencontrer les électeurs et procédé, à cette occasion, à l’ouverture d’une nouvelle permanence électorale.

Le FFS a mis à profit pour sa part la rencontre nationale des jeunes du parti, organisée à Alger, pour mettre les bouchées doubles sur ses préparatifs pour ce rendez-vous électoral, qu’il dit vouloir en faire une étape dans le processus de la ‘‘reconstruction’’ du consensus national et populaire dans l’objectif de ‘‘créer’’ les conditions d’un changement ‘‘pacifique’’ et ‘‘démocratique’’.

Cependant, la bonne nouvelle annoncée par le Front des forces socialistes est sans doute le retour de son site Internet appelé désormais ‘‘Le lien’’, ce qui n’est pas rien en ces temps de vaches maigres en ce qui concerne la communication 2.0

D’autres partis se sont montrés actifs dont le RND qui a réuni son bureau national sous la direction du secrétaire général, Ahmed Ouyahia, et ce, pour aborder les préparatifs liées à cette campagne électorale. Le Rassemblement national démocratique se prépare à mener sa campagne qu'il entamera dans une wilaya de l'Est « loin des slogans et à travers un discours direct et franc », comme ses responsables l’ont précisé et spécifiant que le parti accorde un intérêt particulier aux réseaux sociaux pour diffuser son programme politique et en expliquer les grands axes.

Aussi, les formations politiques qui prennent part à la course pour les prochaines élections législatives ont investi les espaces virtuels pour séduire le maximum d'électeurs. Le bureau politique du parti FLN prépare à cet égard une réunion pour définir la stratégie de communication à adopter. En effet, l’on nous annonce que les réunions des différentes commissions devront dégager un accord autour d'un programme national à distribuer à travers toutes les wilayas du territoire national.



Seuls le RND, le FLN et le RCD…



Idem pour le RCD qui exhibe fièrement son programme sur la toile, intitulé « Un nouveau départ pour l’Algérie ». Le FLN n’est pas en reste et son SG, le docteur Ould Abbès, a réuni ce week-end les têtes de liste pour peaufiner la stratégie avec laquelle le plus vieux parti aborde la campagne électorale.

De leur côté, le PT de Louisa Hanoune, le MPA de Amara Benyounès ou encore l’alliance de l’union pour Ennahda, El-Adala et El Bina affichent leurs ambitions et investissent aussi bien le terrain que le web pour présenter leurs candidats et plaider la bonne cause de leurs formations dans le but de convaincre les électeurs de voter pour eux.

Pour sa part, le Front national algérien (FNA) a choisi la wilaya d’Ain Defla pour lancer la campagne dans le cadre d’un programme pour lequel le slogan « Pour le changement et la défense de la justice sociale », a été retenu.

Quid cependant des programmes politiques ou des projets de société que proposent ces partis ? Peu de chose à mettre sous la dent lorsqu’on jette un coup d’œil, car excepté le RND, le FLN et le RCD qui ont annoncé publiquement la couleur, on n’a rien vu venir des autres formations.

Si pour certaines d’entre elles, ce sera chose faite le moment opportun, qui est en voie de finalisation, qui préfère attendre le début de la campagne électorale pour le rendre public, d’autres partis donnent peu d’indications sur le sujet même si un grand nombre d’entre eux soutiennent depuis des années le programme du Président de la République. A leurs yeux, il n’y a pas nécessité d’en élaborer un autre.

Alger

1.480 espaces pour l’affichage des listes

La wilaya d’Alger a consacré, à travers ses 57 communes, 1.480 espaces pour l’affichage des listes électorales (au profit de 15 partis politiques et deux listes d'indépendants) au titre de la campagne électorale pour les législatives, a indiqué le directeur de l’Administration locale, chargé des élections et des élus, Ahmed Bouahmed. La wilaya d’Alger a consacré 1.480 espaces pour l’affichage des listes électorales au titre des législatives du 4 mai, a déclaré à l'APS M. Ahmed Bouahmed, précisant que chaque commune disposera, sur la base de décisions prises par les présidents d'APC, de 15 à 30 espaces. Pour ces panneaux, la wilaya d’Alger a choisi un modèle unifié adopté par l’ensemble des communes, a révélé le même responsable, ajoutant que pour ne pas gêner la circulation des piétons, ces panneaux d’affichage ont été installés dans des lieux appropriés permettant aux citoyens de les consulter. Par ailleurs, M. Bouahmed a fait savoir que le wali d’Alger a procédé la semaine écoulée, à l'installation d'une commission constituée de cadres de wilaya et d’entreprises publiques, dont les membres effectueront des déplacements au niveau de toutes les communes en vue de remédier au dysfonctionnement où détérioration des panneaux d'affichage.



L'affichage débutera le 9 avril de 8 h à 19h



Le président de la permanence de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) au niveau de la wilaya d’Alger, Idir Hassaine a indiqué que l’opération d’affichage des listes électorales débutera le dimanche 9 avril de 8 h à 19h. Soulignant l'impératif pour les partis de respecter leur numérotation régionale et nationale indiquée sur les panneaux, il a précisé qu'en cas de dépassement par l'une des listes, la permanence le signalera à la liste concernée pour corriger la situation faute de quoi il sera considérée comme infraction à son encontre. Concernant les affiches, M. Hassaine a précisé qu'elles doivent avoir la même dimension et forme et être posées respectivement de 1 à 17, ajoutant que dans le cas contraire c'est une infraction réglementaire. Pour garantir le respect des dispositions réglementaires de la loi électorales relatives aux affiches de la campagne électorale, les membres de la permanence de la HIISE (14 membres entre juges et représentants de la société civile) vont se déployer dès lundi au niveau des différentes communes de la wilaya d'Alger pour s'assurer de leur conformité aux critères prévus par la loi électorale, a déclaré le même responsable. Cette opération doit être effectuée avant le début de la campagne.

Dangers des réseaux sociaux

Vigilance

Les participants à une journée d’étude sur l’effet des réseaux sociaux sur l’individu et la société, tenue hier à l’université de Tamanrasset, ont appelé à la vigilance et mis en garde contre les dangers de ce genre de réseaux. Les intervenants lors de cette rencontre de sensibilisation ont mis en garde contre l’impact des réseaux sociaux sur l’orientation de l’opinion publique et plaidé pour l’unification de la vision et l’échange d’expertise sur la manière d’exploiter ces réseaux de communication.

S’exprimant lors de cette journée d’étude organisée par la Direction régionale de la communication, de l’information et de l’orientation (DRCIO) de la sixième Région militaire (6e RM), en présence des autorités civiles et militaires et des représentants de la société civile de la wilaya ainsi que des étudiants, les intervenants ont mis l’accent sur la nécessité d’aboutir à une culture sécuritaire pour préserver la stabilité du pays à travers la prise de conscience des méfaits et dangers d’une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, sans toutefois occulter leur aspect positif en tant qu’outil de communication efficace. L’objectif de cette rencontre est de braquer les lumières sur l’un des thèmes d’actualité dans le domaine de la communication, qui fait l’objet d’écrits et d’études sur les voies et moyens de son traitement ainsi que de perception de son avenir et de ses impacts sur la vie de l’individu et de la société, a indiqué le responsable de la DRCIO de la 6e RM, le colonel Lamine Gherbi, dans une allocution d’ouverture prononcée au nom du commandant de la 6e RM, le général-major Meftah Souab.

Plusieurs communications ont été présentées par des spécialistes du monde de l’informatique et des réseaux sociaux, sur les modes d’exploitation de ces réseaux par les bandes extrémistes et terroristes, au regard de leur large utilisation par la société, sachant que les statistiques font état de 37 millions d’utilisateurs d’Internet sur le téléphone en Algérie, dont plus de 37% inscrits sur Facebook, a-t-on fait savoir. Cette journée d’étude a suscité un large débat ayant donné lieu à diverses interventions et informations sur la nécessité de l’action collective pour l’éveil de la conscience sécuritaire collective et l’ancrage de la culture de citoyenneté au sein de la société. Les participants ont aussi plaidé pour la multiplication de ce type de rencontres scientifiques de proximité, avec l’implication de différents partenaires sociaux (organisations et associations) pour la consécration et l’ancrage de la culture de citoyenneté et la préservation de la sécurité de l’individu et de la société. (APS)

Organisation nationale des enfants de chouhada

Contrer les ennemis de l’Algérie

Le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC), Tayeb El Houari, a appelé lundi, à Jijel, tous les enfants de chouhada à participer en force au prochain scrutin « pour fermer la porte devant ceux qui conspirent contre l’Algérie ». M. El Houari a considéré, dans une allocution prononcée en ouverture des travaux de renouvellement des structures de l’organisation dans la wilaya de Jijel, à la salle des conférences de la cité administrative, que « la patrie a besoin de nous à la prochaine consultation électorale, indépendamment de nos différends et de nos avis », soutenant que « l’Algérie est au-dessus de tous ». Le secrétaire général de l’Organisation des enfants de chouhada a indiqué, dans ce contexte, qu’une participation massive aux élections constitue un « moyen de consacrer la stabilité et la sécurité dans le pays et d’œuvrer à instaurer le principe de l’Etat de droit, reposant sur la référence historique de l’Algérie et la mémoire nationale de plus d’un million et demi de martyrs ». A noter que les travaux du congrès de wilaya de l’Organisation des enfants de chouhada de Jijel ont abouti à l’approbation, à l’unanimité, de la nouvelle composante du conseil de wilaya. (APS)