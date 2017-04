M. Sellal reçoit le ministre tchadien des Infrastructures porteur d’un message au Président Bouteflika , Transsaharienne : Consolider l’axe Niger-Tchad

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu hier à Alger, le ministre tchadien des Infrastructures et du Désenclavement, Adoum Younousmi, porteur d’un message du président du Tchad, Idriss Deby Itno, au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué des services du Premier ministre. L’audience a abordé « la coopération bilatérale et les perspectives de développement des relations algéro-tchadiennes particulièrement dans le domaine économique », précise la même source, ajoutant que « le projet de la route transsaharienne, notamment l’axe Niger-Tchad qui a connu une relance doit être consolidé ». Les questions régionales d’intérêt commun ont fait également l’objet de discussions, relève le communiqué. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjema Talai.