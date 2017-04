Jumelage institutionnel pour l’innovation industrielle : améliorer la compétitivité

Un nouveau projet de jumelage intitulé « appui au ministère de l’Industrie et des Mines », dans sa stratégie d’innovation industrielle, a été lancé hier au Centre international de conférences, entre l’Algérie et un consortium réunissant la France, l’Espagne et la Finlande. Dans son allocution, Abdeslam Bouchouareb, relève de prime abord l’importance du projet dans la « relance » des relations de coopération économique entre l’Algérie et l’Union européenne selon la « nouvelle approche économique » basée sur des « objectifs stratégiques », dont l’amélioration de la compétitivité industrielle. En dépit d’une conjoncture économique défavorable, l’Algérie, rassure le ministre, demeure un « partenaire important » dans la région, soucieux d’offrir les conditions optimales pour l’aboutissement de la diversification économique, inscrite dans le nouveau modèle de croissance mis en place il y a près d’un an. Insistant sur cette compétitivité industrielle qu’il qualifie de « sujet sensible et de grande importance pour le futur de l’industrie algérienne », le ministre précise que l’Algérie ne part pas d’un compteur zéro. Un ensemble de systèmes nationaux intégrés et coordonnés, comme ceux liés à la qualité, à l’innovation industrielle et technologique, est entamé. M. Bouchouareb a rappelé les réformes de fond de 2016, qui ont traité des lois relatives à la compétitivité industrielle, l’orientation des petites et moyennes entreprises, « introduisant le concept de l’entreprise innovatrice et des start-up ainsi que les fonds d’amorçage ». Aux responsables de l’Union européenne (UE), M. Bouchouareb signifie que le gouvernement algérien attend de leurs pays un «accompagnement dans le développement du cadre juridique et du système national de gouvernance de l’innovation », ainsi que « la définition d’un système d’information intégré et d'évaluation de l'innovation au niveau national selon les normes internationales, en plus du lancement d’une première étude pilote sur l’innovation industrielle ». Il s’agit également de la mise en place d’un « écosystème de réseaux pour l’appui aux PME afin de développer les activités liées à la promotion de la recherche et de l’innovation », et du « renforcement des compétences des cadres du ministère de l’Industrie et des Mines ainsi que des réseaux d’appui aux opérateurs économiques en matière d’innovation ».



Lancement prochain du « Programme de diversification industrielle et d’amélioration du climat des affaires »



En marge de cette rencontre, M. Bouchouareb rappelle tout le processus engagé avec l’UE et le chemin parcouru pour passer à la vitesse grand V et parler d’innovation. Dans certains domaines, l’Algérie qui met à profit l’expérience qui lui a été soumise, ne se contentera pas de « rivaliser », mais d’être « à niveau » de ces pays développés. Citant l’industrie mécanique en exemple, il souligne que l’Algérie est en train de construire « doucement mais sûrement toutes les bases, et tous les soubassements nécessaires ». La numérisation, et énergies renouvelables sont des atouts qui permettent à l’Algérie d’avoir une « relation directe » avec l’économie mondiale. De son côté, Abderrahmane Benguerrah, représentant du ministère des Affaires étrangères a souligné que ce jumelage vient renforcer la dynamique de relance du secteur industriel en Algérie, qui constitue l’un des leviers fondamentaux de la stratégie de diversification de l’économie nationale et d’annoncer le lancement prochain d’un autre programme dans le domaine industriel entre l’Algérie et l’UE baptisé «Programme de diversification industrielle et d’amélioration du climat des affaires ».



L’UE salue la démarche de l’Algérie de diversification économique



M. Djilali Lebdibat, Directeur national du P3A, indique que l’innovation est une matière d’intérêt économique et social qui porte la compétitivité des entreprises. « Ce jumelage aura un impact positif pour repositionner et redynamiser la stratégie nationale d’innovation industrielle et de lui donner sa place naturelle dans l’économie nationale », enchaîne-t-il. De son côté l’ambassadeur et le chef de la délégation de l’UE en Algérie, John O’Rourke, a affirmé que le lancement du projet « est une preuve que l’UE ne voit pas l’Algérie comme un simple marché d’exportation », mais comme un « partenaire fort capable de concourir ». Le représentant de l’ambassadeur français ainsi que les ambassadeurs espagnol et finlandais, soulignent que l’UE met à la disposition de l’Algérie, une expertise de premier plan de l’innovation, relevant que le jumelage nécessite un travail de coordination infaillible. Les trois responsables saluent les efforts consentis par les pouvoirs publics algériens pour la diversification de l’économie nationale, lui assurant un meilleur accompagnement. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le jumelage est d’une durée de 24 mois, et rentre dans le cadre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (UE). Il vise à renforcer le système national de l’innovation et de contribuer au développement de sa bonne gouvernance et de la qualité des politiques qu’il mettra en œuvre. Financé à hauteur de 1.45 millions d’euros par l’UE dans le cadre du programme P3A, ce projet répond aux objectifs des réformes économiques engagées en vue de la diversification de l’économie algérienne et de la mise en place des conditions favorables à un développement industriel rapide et soutenu.

Fouad Irnatene

Sous-traitance automobile

Le cahier de charges soumis au Gouvernement

Répondant aux questions des journalistes, M. Abdeslam Bouchouareb annonce que le cahier de charges sur la sous-traitance automobile est finalisé et soumis au gouvernement. Selon le ministre, la sous-traitance a désormais un « appui réglementaire concret » qui prend en charge ce créneau, créateur de richesse et de valeur ajoutée dans le cadre de la nouvelle loi d'orientation sur la petite et moyenne entreprises, adoptée récemment par le Parlement. « Dans ce cadre, nous avons demandé à nos partenaires de s’inscrire et de s’impliquer dans cette politique de sous-traitance pour développer ces métiers ». Et d’ajouter : « nous avons ouvert notre marché à nos partenaires. En contrepartie, nous demanderons des parts de marché pour les pièces de rechange que nous fabriquerons ». Sur sa lancée, M. Bouchouareb a rappelé que l’industrie automobile en Algérie a amorcé des progrès « malgré quelques problèmes et difficultés ».

F. I.

Introduction des licences d’importation dans l’Accord d’association

Aucun impact

En marge de cette rencontre, le ministre de l’Industrie a exclu tout éventuel impact de l’introduction des licences d’importation sur l’Accord d’association entre l’Algérie et l’UE. A ce sujet, M. Bouchouareb affirme que cette procédure n’impactera pas cet accord, car elle intervient dans une conjoncture spéciale, marquée par une situation économique difficile pour le pays.

« Chaque pays qui fait face à des difficultés financières revoit ses priorités. Nous n’avons entrepris aucune démarche qui soit contradictoire avec les clauses de l’accord ».

F. I.