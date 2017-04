Le premier ministre français aujourd’hui à Alger : L’économie et l’industrie au programme

Le premier ministre français, Bernard Cazeneuve est attendu aujourd’hui pour une visite de travail de deux jours. Initialement prévue pour les 30 et 31 derniers, la visite a été reportée au 5 et 6 avril courant, à la demande de la partie française en raison de la tenue d'un dernier conseil des ministres sous la présidence du président François Hollande. Cette visite de deux jours, au cours de laquelle seront signés des accords, verra les deux Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et son homologue Bernard Cazeneuve animer un point de presse, devrait ainsi relancer les discussions sur les questions économiques et industrielles entre les deux parties. Entre autres dossiers devant être évoqués lors de cette visite, Peugeot. Cette visite qui, même s’il est vrai, intervient à la veille d’un changement de pouvoir en France, à la faveur de l’élection présidentielle dont le premier tour doit se tenir ce 23 avril, avant la tenue du second tour début mai prochain, n’en demeure pas moins importante dans le calendrier des relations algéro-françaises qui sont inscrites dans la durée. En effet, les deux pays sont liés par la Déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération, signée le 20 décembre 2012, à Alger, à l’occasion de la visite d’Etat de François Hollande. En application de cette déclaration, trois Session du Comité Intergouvernemental de Haut Niveau (CIHN) se sont tenues. La dernière réunion remonte au 10 avril 2016, à Alger, sous la co-présidence de Abdelmalek Sellal et du prédécesseur de M. Cazeneuve, Manuel Valls. Ces sessions auxquelles, il faut ajouter celles du Comité mixte économique algéro-français (COMEFA), ont permis de dégager de nouvelles perspectives de coopération dans l’ensemble des domaines. Des perspectives à même de hisser la relation bilatérale à un partenariat d’exception que les deux parties ambitionnent de construire d’une part et de procéder à la signature de nombreux accords dans divers domaines. « 2016 aura été une année très dense au cours de laquelle ce travail en commun a permis de renforcer la confiance » a estimé l’ambassadeur de France fin 2016, tout en souhaitant que 2017 puisse consacrer le renforcement des relations algéro-françaises. A ce titre, il y a lieu de rappeler que la 4e réunion du CIHN doit se tenir au cours de cette année 2017 en France et qu’un quatrième COMEFA devrait se tenir à Alger au premier trimestre 2017. Toutefois faut-il le rappeler, les relations bilatérales font l’objet d’examen régulier dans le cadre des rencontres périodiques de concertation entre les hauts responsables des deux pays. Dès lors il est difficile de croire que la Déclaration d’Alger puisse être remise en cause après l’avènement d’un nouveau président fusse-t-il de droite ou de gauche. D’autant que la France, fortement concurrencée par d’autres pays du pourtour méditerranéen et de la Chine, a, à cœur, de préserver ses parts de marché en Algérie.

Nadia K.