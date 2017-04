Rentrée universitaire 2017/2018 : Réception de plus de 80.000 places pédagogiques

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a annoncé, hier, la réception de plus de 80.000 nouvelles places pédagogiques au titre de la prochaine rentrée universitaire 2017-2018. Le ministre, qui s’exprimait à l’ouverture de la conférence nationale des universités spécialisées pour préparer la prochaine rentrée universitaire, a précisé qu’«avec ces nouvelles structures, le nombre des places pédagogiques à travers toutes les universités algériennes sera porté à 1,4 million places et 700.000 lits».

«La mise à disposition de ces moyens facilitera l'accueil des étudiants de plus en plus nombreux à chaque rentrée universitaire», a souligné le ministre, en référence au nombre de lauréats du baccalauréat qui augmente d'année en année. Concernant les étudiants qui seront diplômés au terme de l'année universitaire 2016-2017, le ministre a précisé que pas moins de 324.000 étudiants sont concernés, dont 169.000 inscrits en licence, 139.500 en mastère et 15.500 étudiants issus de l'ancien système. S'agissant de la formation, le premier responsable du secteur a mis en avant l'ouverture des spécialités de «Génie industriel et maintenance» (université Mentouri de Constantine), «Gestion des entreprises et administration» (université d'Oran Ahmed-Ben- Bella), «Techniques de commercialisation dans l'agroalimentaire» (université Saâd-Dahleb), ainsi que de deux filières de langue russe dans les universités d'Oran et d'Alger 2.

Pour ce qui est de l'encadrement pédagogique, Tahar Hadjar a fait état de quelque 60.000 enseignants qui sont actuellement comptabilisés dans les rangs de l’enseignement supérieur. Concernant les mesures relatives à l'accueil des bacheliers de la session de juin 2017, M. Hadjar a mis en avant les efforts de son département, pour déterminer une moyenne nationale fixe pour toutes les spécialités. Au volet œuvres universitaires, le ministre a fait savoir que les demandes d'hébergement seront «traitées numériquement pour la première fois, pour éviter les déplacements des étudiants». Le premier responsable du secteur de l'Enseignement supérieur a souligné «la nécessité d'assurer un climat de sérénité et de stabilité, à travers le renforcement du dialogue entre les composantes du secteur, et la prise en charge des revendications socioprofessionnelles légitimes». Il a appelé la corporation universitaire à «travailler dans un climat de confiance et de respect mutuels, pour permettre à l'université de se consacrer à ses missions pédagogiques et scientifiques, et d'améliorer son rendement».



Les étudiants en pharmacie et médecine dentaire peuvent rattraper les cours



Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué, hier à Alger, que «les étudiants en pharmacie et médecine dentaire, qui étaient en grève, peuvent rattraper les cours en juillet et septembre prochains». «Le rattrapage des cours peut se faire en juillet et septembre prochains», a précisé M. Hadjar. «Le suivi de la grève ayant été mitigé à travers les différentes facultés, le volume de cours à rattraper diffère d'une faculté à l'autre, voire au sein d'une même faculté», a souligné le ministre, précisant que «de nombreux étudiants ont suivi leurs cours normalement depuis la rentrée universitaire». Le rattrapage des cours est une opération «purement pédagogique», a soutenu M. Hadjar, affirmant que «décréter l'année blanche est une décision pédagogique et non politique ou administrative». Les étudiants en pharmacie et médecine dentaire ont mis fin, en mars dernier, à plusieurs mois de grève au niveau de certaines facultés, après satisfaction de leurs revendications par les secteurs ministériels concernés.

La décision de reprise des cours a été motivée, faut-il le rappeler, par la publication par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du premier arrêté marquant le début d'application effective des engagements de la tutelle pris lors de la réunion du 13 mars dernier avec les délégués des étudiants grévistes de chirurgie dentaire et de pharmacie. Cet arrêté porte sur la création officielle du Comité pédagogique national (CPN) de la filière pharmacie, et fixe ses missions, sa composition et son fonctionnement. Cette première démarche a «convaincu» le comité local des étudiants grévistes de renoncer à leur action et à reprendre les cours, avec l'espoir de rattraper le retard accusé dans la scolarité pendant la période de débrayage, a-t-on fait savoir. La reprise des cours a été accompagnée de celle des enseignants et de l'administration qui ont abouti à l'élaboration d'un emploi du temps consistant à exploiter la période des vacances et les samedis, afin de dispenser le maximum de cours et de rattraper une partie des enseignements ratés durant les quatre mois de grève, a indiqué auparavant le doyen de la faculté de médecine, Abdelkrim Messaoudi. Il a rappelé qu'à l'issue de la réunion du 13 mars dernier entre les délégués des étudiants et les représentants des ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Santé et de la Population, et la Fonction publique, des engagements ont été pris pour la satisfaction de toutes les revendications d'ordre pédagogique, notamment la formation, les stages pratiques, la graduation et la post-graduation, ainsi que la limitation du nombre d'étudiants en première année.

Salima Ettouahria